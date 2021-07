Pripravite se na novost v Ljubljani, prihaja avgusta

Mestna občina Ljubljana (MOL) je na več lokacijah po Ljubljani začela nameščati 70 novih parkomatov, sočasno bo uredila tudi prometno signalizacijo. Postavitev nove opreme bo predvidoma končana do konca meseca, parkomati pa bodo začeli delovati avgusta.Parkomate bodo namestili na Vodnikovi cesti na odseku med ulico Na jami in Rašiško ulico, območju Koseškega bajerja na ulici Draga in Žabji ulici, Pod hribom v bližini križišča s Šišensko cesto, Ob dolenjski železnici, na Leskovškovi ulici v slepem kraku, na Letališki cesti od BTC do obvoznice, v Zeleni jami na Bernekerjevi, Pohlinovi, Bezenškovi, Zvezni, Pokopališki, Perčevi in Poljedelski ulici, na Ulici Carla Benza pri kopališču Kodeljevo, na Kodeljevem na Kosovelovi ulici, Ulici Jana Husa, Ulici Goce Delčeve in Gortanovi ulici, v Murglah Pod topoli, Pod hrasti, Pod vrbami, Pod bresti, Pod jeseni, Pod kostanji, Pod akacijami, Pod gabri, Pod lipami, Pod jelšami in Pod brezami, na Cesti 30. avgusta ter v Ulici Metoda Mikuža.V Zeleni jami, na ulicah v Kodeljevem in Murglah bo MOL vzpostavil območje parkiranja, ki deluje podobno kot cone 30. To pomeni, da bodo prometni znaki postavljeni le na vstopnih in izstopnih točkah, vsa zarisana parkirna mesta znotraj območja pa bodo plačljiva. Postopek plačila parkirnine bo na teh območjih enak siceršnjemu. »Bistveni ukrepi prometne in parkirne politike so usmerjeni v spremembo potovalnih navad in uvajanje bolj trajnostnih oblik potovanja: več kolesarjenja, več hoje, večja uporaba javnega potniškega prometa in kolektivnega prevoza,« so poudarili.Namen je tudi zmanjšati število dnevnih migracij z daljšim časom parkiranja in tako omogočiti več prostih parkirnih mest za stanovalce posameznih območij. Tem občina nudi po njenih navedbah cenovno ugodno pridobitev parkirne dovolilnice, ki omogoča časovno neomejeno parkiranje na za to določenih javnih površinah.