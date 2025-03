Pripravite se na novi referendum! SDS je zbrala dovolj podpisov

SDS je zbrala dovolj podpisov za razpis referenduma o zakonu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti, je na današnji novinarski konferenci sporočil poslanec Zvone Černač. Do srede, ko so aktivno zbirali podpise, so jih zbrali več kot 47.000, v DZ jih bodo vložili v prihodnjih dneh, je napovedal.

Leta 2023 je 121 ljudi prejemalo izjemne pokojnine. Iz državnega proračuna namenjenih 737.047 evrov. Referendum pa bi državo stal približno 6,6 milijona evrov.

V SDS so sicer zbiranje podpisov za razpis zakonodajnega referenduma začeli 20. februarja, 35-dnevni rok za zbiranje podpisov pa se bo uradno iztekel prihodnjo sredo.

Za razpis referenduma mora sicer pobudnik zbrati najmanj 40.000 podpisov, v največji opozicijski stranki so jih po navedbah Černača do vključno srede zbrali več.

Po izteku 35-dnevnega roka za zbiranje podpisov ima sicer pobudnik referenduma sedem dni za vložitev s podpisi podprte zahteve v DZ. Kdaj bodo to storili, Černač danes ni razkril, je pa zatrdil, da se bodo držali zakonsko določenih rokov in podpise v DZ vložili v prihodnjih dneh.

Če je zahteva, podprta s podpisi volivcev popolna, ima nato še DZ sedem dni časa, da z odlokom razpiše referendum.

Od dneva razpisa referenduma do dneva glasovanja skladno z referendumsko zakonodajo ne sme preteči manj kakor 30 dni in ne več kakor leto dni.

Določitev dneva glasovanja, do katerega preteče več kot 45 dni od dneva razpisa referenduma, sprejme državni zbor z dvotretjinsko večino navzočih poslancev.

Tudi tega, za kateri datum referendumskega glasovanja se bodo zavzeli, Černač danes ni komentiral. Kot je dejal, to določajo akti, je pa kot smiselno ocenil, da se referendum izvede čim prej.