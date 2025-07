Pripravite se na kaotičen vikend na cestah! Začetek počitnic in pol milijona ljudi na Thompsona

Na Avto-moto zvezi Slovenije (AMZS) voznikom svetujejo, da pred potjo poskrbijo za polen rezervoar goriva, dovolj vode in kakšen prigrizek. Če obstanejo v zastoju, jim svetujejo, da poskrbijo za varnostno razdaljo, ustrezno razvrščanje in vzpostavitev reševalnega pasu. Opozarjajo, da je lahko izstopanje iz vozila, ki stoji v koloni, smrtno nevarno, in vse pozivajo, da vozila ne zapuščajo, če to ni nujno. Hkrati poudarjajo, da je tehnična brezhibnost ključ do varne in udobne vožnje. Voznike zato opominjajo, da za to poskrbijo in pred odhodom na dopust obiščejo servis. Še zlasti je pred odhodom na dolgo pot ključno preveriti ustreznost pnevmatik, delovanje vseh svetlobnih teles, količino in stanje motornega olja, delovanje klimatske naprave in stanje akumulatorja. Za varno vožnjo pa je pomembna tudi ustrezna obutev, saj mora biti voznik v vsakem trenutku sposoben s svojo nogo hitro, čvrsto in zanesljivo pritisniti na ustrezen pedal. Voznikom svetujejo, da obujejo čevlje oz. športne copate s podplatom iz oprijemljivega materiala, ki so ustrezne velikosti in oblike.