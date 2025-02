Pripravite se na jutranji polarni mraz: poglejte, kje bo minus 11 stopinj Celzija

Zbudili se bomo v hladno jutro. Na spletnih straneh Agencije RS za okolje je zapisano, da bo zjutraj mrzlo. Najnižje jutranje temperature se bodo spustile od –3 do ponekod kar –11 °Celzija.

Prometno-informacijski center zaradi nočno-jutranjih nizkih temperatur priporoča voznikom, da preverijo svoja vozila ter zaradi nizkih temperatur primerno očistijo vozila pred potjo. Še posebno opozarjajo na to voznike tovornih vozil ter možnost ledenih plošč na ponjavi.

Po napovedih Arsa bo jutri na Primorskem precej jasno, burja bo čez dan slabela in do večera večinoma ponehala. Drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 3, na Primorskem do okoli 8 °Celzija. V četrtek in petek se bo nadaljevalo suho in dokaj sončno vreme.

Jutra bodo še dokaj hladna, popoldnevi pa postopno nekoliko toplejši.

Alergiki, pozor!

V nižinah potekata glavni sezoni cvetnega prahu leske in jelše. Nizke temperature, ponekod tudi sneg, bodo ovirali sproščanje cvetnega prahu, v zraku bodo le posamezna zrna. S prihodom toplejšega vremena pa pričakujemo začetek sezone splošno razširjene črne jelše. Alergiki, preobčutljivi za cvetni prah breze, lahko razvijejo simptome alergijske bolezni že v tem obdobju zaradi navzkrižnih reakcij z lesko in jelšo.

V Primorju bo obremenitev s cvetnim prahom zelo nizka, povečanje pričakujemo, ko bo burja oslabela. Največ zrn bodo prispevale cipresovke, še poroča Arso.