Pripravite se na gnečo, na ljubljanski obvoznici se začenjajo dela

Zaradi začetka obnove severne ljubljanske obvoznice bosta od sobote v obe smeri vožnje zaprta prehitevalna pasova med Šmartinsko cesto in krožiščem Tomačevo ter med krožiščem Tomačevo in Dunajsko cesto. Delno zaporo lahko vozniki pričakujejo tudi na kraku D krožišča Tomačevo, ki vodi na severno ljubljansko obvoznico proti Jaršam oziroma Štajerski.



Konec tedna se bo s postavitvijo prve faze delovne zapore začela dvomesečna obnova severne ljubljanske obvoznice H3 med Šmartinsko cesto in krožiščem Tomačevo ter med krožiščem Tomačevo in Dunajsko cesto, so pojasnili pri Darsu. Dela bodo potekala v času, ko je prometna obremenitev ljubljanske obvoznice v primerjavi s preostalim letom manjša, obsegajo pa obnovo 1,3 kilometra cestišča na vsaki polovici hitre ceste ter vseh štirih navezovalnih krakov krožišča Tomačevo na H3. Na samem krožišču Tomačevo pa dela ne bodo potekala.



V prvi fazi delovne zapore, predvidoma do 25. junija, bosta med Šmartinsko cesto in krožiščem Tomačevo ter med krožiščem Tomačevo in Dunajsko cesto v obe smeri vožnje zaprta prehitevalna pasova. Promet bo še vedno potekal po obeh polovicah hitre ceste, po dveh zoženih pasovih v vsako smer vožnje.

Konec junija dva zožena pasova

V drugi fazi delovne zapore, predvidoma od 26. junija do 19. julija, pa bo za ves promet zaprto smerno vozišče severne ljubljanske obvoznice proti Bežigradu. Promet bo urejen po drugi polovici hitre ceste dvosmerno, po dveh zoženih pasovih v vsako smer vožnje ter z omejitvijo hitrosti vožnje na 60 kilometrov na uro.



Sledila bo tretja faza delovne zapore, ki bo trajala predvidoma od 20. julija do 12. avgusta, ko bo za ves promet zaprto smerno vozišče hitre ceste proti Jaršam, promet bo potekal po že obnovljeni polovici hitre ceste, po dveh zoženih pasovih v vsako smer vožnje ter z omejitvijo hitrosti vožnje na 60 kilometrov na uro.



V zadnji, četrti fazi delovne zapore, predvidoma od 13. do 17. avgusta, pa bo promet enako kot v prvi fazi potekal po obeh polovicah hitre ceste, po dveh zoženih pasovih v vsako smer vožnje, saj bosta prehitevalna pasova zaprta zaradi zapiranja začasnih križnih prehodov z ene polovice hitre ceste na drugo.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: