Pripravite lopate: zapade lahko do četrt metra snega

Vremenoslovci za prihajajoče dni napovedujejo sneg. Najbolje kaže v sredo in v četrtek. Kako hudo bo, nam je razkril vremenoslovec Agencije RS za okolje (Arso) Branko Gregorčič.



»Sredozemski ciklon nam bo v sredo in četrtek res prinesel nekaj snega. Le po nižinah Primorske bo deževalo, a že na Krasu in v zgornjem delu Vipavske doline kot nasploh v večjem delu Slovenije pa bo snežilo,« pojasnjujejo. V južni in zahodni Sloveniji se bo rahlo sneženje predvidoma začelo že v sredo dopoldne, popoldne pa bo seglo nad večji del države, z izjemo Prekmurja. »Do srede zvečer bo na Gorenjskem, v višjih predelih Primorske in na Notranjskem predvidoma zapadlo od pet do deset centimetrov dokaj suhega snega, proti vzhodu pa manj. Sneženje bo verjetno v prvem delu noči marsikje ponehalo, a se bo proti jutru spet okrepilo in nadaljevalo še vsaj v četrtek dopoldne.«



Gregorčič dodaja, da bo skupna količina novozapadlega snega v zahodni, južni in osrednji Sloveniji predvidoma dosegla od 10 do 20 cm (v hribovitem svetu tudi okoli 25 cm), proti vzhodu pa manj. Najmanj snega, verjetno le nekaj centimetrov, bo zapadlo v Prekmurju, kjer bo v četrtek mogoča tudi poledica.



Tiste, ki si želijo valjanja v snegu in izdelovanja snežakov, opozarjamo: sneg po nižinah ne bo prav dolgo ostal, saj po izračunih vremenoslovcev že ob koncu tedna kaže na odjugo z dežjem.