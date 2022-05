Pripravite dežnike in dolge rokave, a ne za dolgo

Prihajajoči vikend bo vremensko pester, zato pripravite dežnike in dolge rokave. Jutri bo pretežno oblačno, občasno bodo še krajevne padavine, popoldne lahko tudi kakšna nevihta. Verjetnejše bodo v južnih krajih. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, najvišje dnevne od 17 do 21, na severozahodu okoli 14 °C. V nedeljo in ponedeljek bo spremenljivo oblačno, še bodo nastajale posamezne plohe in nevihte. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem pa večinoma šibka burja.

Po napovedih vremenoslovcev bodo torka do nedelje naši kraji večinoma pod vplivom območja visokega zračnega tlaka. V torek bo predvsem v hribovitem svetu še lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Od srede do petka kaže na sončno, suho in zelo toplo vreme s temperaturami nad 25 °C, ob koncu tedna pa se verjetnost za padavine spet nekoliko poveča.

Nad srednjo Evropo je območje enakomernega zračnega tlaka, nad osrednjim Sredozemljem pa se šibko ciklonsko območje počasi polni. Z jugovzhodnim vetrom k nam priteka vlažen in razmeroma topel zrak.