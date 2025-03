Pripomočki, ki doma olajšajo življenje

Pripomočki, brez katerih enostavno ne gre, če želite, da bi bil dom ves čas videti vsaj približno pospravljen, so organizatorji. Omare in predali bodo urejeni s pomočjo različnih škatel in škatlic, ki jih je mogoče izdelati doma ali pa kupiti v trgovinah. Nekateri proizvajalci ponujajo zvite trike, ki še olajšajo pospravljanje: denimo organizator jedilnega pribora, s katerim bo pribor zložen le na ozkem delu in v nivojih. Tako boste imeli več prostora za druge reči, ki jih morate imeti med kuhanjem in postrežbo jedi pri roki.

Pekač s tremi predeli omogoča, da vsakemu pripravite določeno jed tako, kot mu je všeč.

Dobra pogruntavščina za red v predalih so raztegljivi razdelilniki iz bambusovega lesa. Z njihovo pomočjo razdelimo predal na predele želene velikosti.

Če želite narediti red v dnevni sobi, bo dovolj, če si nabavite večjo košaro, v katero boste hitro in brez truda pospravili odeje in blazine, ki jih trenutno ne uporabljate.

Odlična rešitev za shranjevanje plišastih igrač je vreča iz igrivo potiskanega blaga. Ko jo napolnite z igračami, se spremeni v uporaben in mehak stolček. Dobimo jo v trgovinah, vendar pa jo lahko brez težav izdelate tudi sami, če le znate uporabljati šivalni stroj.

Organizator pribora je nepogrešljiv. FOTO: Kostikova/Getty Images

Naše babice so še kuhale kosila za vso družino hkrati, v sodobnih družinah pa ima pogosto vsak član svoje prehranske posebnosti. Pekač s tremi predeli omogoča, da vsakemu pripravite določeno jed točno tako, kot mu je všeč. Tako lahko denimo hkrati spečete mesno, zelenjavno in brezglutensko lazanjo, če želite. Če si istočasno nabavite še podlogo za zaščito pečice, boste rešeni tudi nadležnega in mučnega čiščenja. Podlogo je mogoče enostavno razrezati, če je treba, da se ujema z velikostjo vaše pečice, še lažje pa jo je očistiti – samo sperete jo ali operete v pomivalnem stroju.

Plišaste igrače spravimo v vrečo iz blaga, ki se spremeni v mehak stol. FOTO: Fotoduets/Getty Images

Ste vi tisti, ki v družini postilja posteljo? Če nimate napenjalnih, vam skoraj zagotovo parajo živce vedno nekoliko prevelike rjuhe, ki med spanjem nadležno zlezejo navzgor in razkrijejo vzmetnico. Na srečo je malo podjetje iz Amerike v boju proti tej nadlogi izumilo napravo, ki spominja na naramnice: gre za elastiko, ki ima na vsaki strani prijemalo, s katerim zgrabi rjuho, na sredi pa gumb, s katerim uravnavate dolžino elastike. Uporabniki zagotavljajo, da je zadeva nepogrešljiva.

Podlogo za pečice je lahko očistiti, samo sperete jo.