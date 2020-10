Pripeljal vnuka v šolo in fasal mastno globo

»Veste, 20 let sem bil avtoprevoznik, 20 let pa sem vozil kombi, a tako kot so pri šoli in vrtcu z novim šolskim letom uredili promet, tega res ne razumem,« nas je opozoril upokojenec iz Zagorja ob Savi, ki občasno v OŠ Ivana Skvarče pripelje 11-letnega vnuka. »Pripeljal sem vnuka, še rogljič sem mu kupil, ko so trije policisti planili name in mi spisali položnico za 160 evrov,« ogorčeno pripoveduje Zagorjan. V čem je pravzaprav problem? Komaj opazen znakZ novim šolskim letom se je pri odcepu k šoli, v bližini sta tudi vrtec in športna dvorana, spremenil prometni režim, a velja le eno uro – v času, ko otroci prihajajo ...