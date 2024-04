Prinesli vrečko in dobili visok popust

Na globalni ravni je JYSK prevzel pomembno odgovornost v boju proti podnebnim spremembam, pri recikliranju odpadkov, zmanjšanju embalaže in prodaji okolju prijaznejših izdelkov. V Sloveniji JYSK izvaja nenehne pobude za bolj trajnostno delovanje in včeraj se je zaključil JYSK Green week, v katerem je sodelovalo vseh 216 Jyskovih zaposlenih v Sloveniji.

Zaposleni so aktivno sodelovali v različnih dejavnostih, namenjenih zmanjševanju odpadkov, povečanju recikliranja in varčevanju z energijo. Prvi dan je bil poudarek na izobraževanju zaposlenih v internih izobraževanjih z namenom ozaveščanja njihovega prispevka k zmanjševanju odpadkov in varčevanju z energijo. Zaposlene so spodbujali tudi k uporabi alternativnih načinov prevoza, kot sta kolesarjenje in uporaba javnega prevoza, za zmanjšanje emisij CO2. Drugi dan so zaposleni sodelovali pri čiščenju okolice nakupovalnih centrov, v katerih so trgovine JYSK. Poleg odvoza smeti so želeli aktivirati tudi druge zaposlene v centrih, da bi se jim pridružili v tej pozitivni praksi.

Tretji dan je zaznamovala akcija za Jyskove kupce Prinesi svojo vrečko, ki jih je spodbudila k nakupovanju s svojo vrečko. JYSK je vsakega kupca, ki se je odločil za bolj zelen način nakupovanja, nagradil z dodatnimi 10 % popusta na vse izdelke, tudi že znižane.

Naročnik oglasne vsebine je JYSK.