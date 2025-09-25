  • Delo d.o.o.
ŽAGAL ŠTIRI DNI

Primož Roglič dobil nov kip: navijač ga je izklesal z motorno žago

V zagorski občini še en pomnik izjemnemu kolesarju. Njegov kip z motorko iz hrasta izžagal Alojz Grabrovec.
Skulpturo je Alojz Grabrovec izdelal na podlagi fotografije Primoža Rogliča, in sicer v naravni velikosti ter z značilno pozo rok. Fotografiji: Roman Turnšek

Skulpturo je Alojz Grabrovec izdelal na podlagi fotografije Primoža Rogliča, in sicer v naravni velikosti ter z značilno pozo rok. Fotografiji: Roman Turnšek

Kip je iz hrastovega lesa, ker je ta najbolj odporen.

Kip je iz hrastovega lesa, ker je ta najbolj odporen.

Skulpturo je Alojz Grabrovec izdelal na podlagi fotografije Primoža Rogliča, in sicer v naravni velikosti ter z značilno pozo rok. Fotografiji: Roman Turnšek
Kip je iz hrastovega lesa, ker je ta najbolj odporen.
Roman Turnšek
 25. 9. 2025 | 05:20
3:43
A+A-

V domači občini Primoža Rogliča so njihovemu kolesarskemu šampionu postavili že več pomnikov. Po njem so poimenovali kolesarsko stezo, Rogla je dobil svoj park in železno silhueto, njegova podoba se pojavlja v glavnem krožnem krožišču, posvetili so mu ulično razstavo s panoji, ob vsaki mednarodni zmagi z zmagovalno barvo osvetlijo nekatere zagorske predele in objekte, na najvišji evropski dimnik, ki je v Zasavju, so obesili kolo, je častni občan Zagorja ob Savi, njegova podoba je na čistilni napravi ... Nekatera obeležja so trajna, druga priložnostna, zdaj pa so Rogliču posvetili leseno skulpturo.

Les je les, in ko je enkrat odžagan, ni pomoči in se napake ne da popraviti.

Štajerski navijač

Leseni kip je ustvaril umetnik lesenih skulptur in izdelkov Alojz Grabrovec. Rogličev navijač iz Rogatca je kip iz hrastovega debla ustvaril z motorno žago. Ob odprtju novih poslovnih prostorov zagorskega podjetja Skitti je Alojz prišel na prvo Skittijevo umetniško kolonijo. Da bo izdelal Rogličev kip, je bila ideja organizatorja kolonije, ki jo načrtujejo kot tradicionalno.

Kip je nastajal štiri dni, zanimivo pa je, da Grabrovec Rogliča še nikoli ni srečal. Izdelal ga je na podlagi fotografije, in sicer v naravni velikosti ter z značilno pozo rok. »Uporabil sem motorno žago in nekaj drugih pripomočkov, ki so nepogrešljivi. Največji izziv in najtežji del je bil obraz. Le ena napačna poteza in narediš škodo, ki se je ne da popraviti. In na obrazu je to najbolj vidno. Pri glini je drugače, les pa je les, in ko je enkrat odžagan, ni pomoči in se napake ne da popraviti,« pravi Grabrovec. Kip je iz hrastovega lesa. »Hrast zato, ker je najbolj odporen proti vremenskim razmeram. Še dodatno je zaščiten. Lahko stoji na prostem, je pa seveda bolje, da je pod streho ali kako drugače zaščiten.«

Bicikl z enim kolesom

Pri ustvarjanju skulpture z motorko je najpomembnejša natančnost. »Potrpljenja se naučiš, pride s kilometrino. Ko vžgeš žago, si v svojem svetu in potrebuješ mirne roke. Skoncentriran moraš biti na to, kaj počneš, in ne hiteti,« poudarja.

Ob odprtju razstave so se nekateri začudili, ker Rogličev kip nima zadnjega dela kolesa. »Nisem pozabil in tudi časa ni zmanjkalo, ampak se enostavno ni dalo. Ker je hlod širok toliko, kot pač je, zadnjega dela ni bilo mogoče narediti,« je razložil avtor.

1. SKITTIJEVO

kolonijo so izvedli v Kisovcu.

Grabrovec je po poklicu kovinar in skulpture izdeluje tudi iz kovin. Ustvarjal je tudi izven Slovenije, denimo na Hrvaškem in Češkem, najraje pa upodablja znane obraze, večinoma športnike. Roglič pri nastajanju kipa ni sodeloval, si ga bo pa lahko ogledal, ko bo znova prišel v domače kraje. Grabrovec je s končnim izdelkom zadovoljen. Kako pa misli, da bo zadovoljen Roglič? »Tega pa ne vem. Zato danes odidem domov. Zbežim, ha ha ha,« se pošali.

Kip bo ostal v podjetju v Kisovcu kot vsi ostali leseni izdelki, ki so jih za prvo Skittijevo kolonijo ustvarjali sodelujoči umetniki.

ROMAN TURNŠEK

kipPrimož Rogličleskolesarstvoumetnostkolesarjenjemotorna žagaskulpturažagaZagorje ob Savi
