GROZIL TUDI Z MASAKORM

Primorski tiktoker Irenej Bizjak spet na sodišču: tokrat grozil policiji

Ireneja Bizjaka v Kopru čaka nov sodni postopek. Kmalu bo odslužil dveletno zaporno kazen zaradi kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost otrok.
Fotografija: Na dan, ko bi se moral Vegan izreči o krivdi zaradi spolne nedotakljivosti otrok, ga na narok ni bilo, je pa menda poklical na novogoriško sodišče, da je v stavbi bomba. FOTO: Moni Černe
Odpri galerijo
Na dan, ko bi se moral Vegan izreči o krivdi zaradi spolne nedotakljivosti otrok, ga na narok ni bilo, je pa menda poklical na novogoriško sodišče, da je v stavbi bomba. FOTO: Moni Černe

Moni Černe
15.09.2025 ob 08:05
Moni Černe
15.09.2025 ob 08:05
Primorski tiktoker Irenej Bizjak, znan pod vzdevkom Vegan, ki smo ga pred dvema letoma v Slovenskih novicah razkrili v povezavi s pedofilskim škandalom, se je znašel v novem sodnem postopku. V sredo bo sedel na zatožno klop Okrožnega sodišča v Kopru, in sicer zaradi preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi. Obtožen je, da naj bi »s silo ali grožnjo, da bo neposredno uporabil silo, preprečil ali poskusil preprečiti uradni osebi uradno dejanje, ki ga je nameravala opraviti v okviru svojih pravic, ali jo na enak način prisilil, da opravi uradno dejanje«. Ker naj bi to storil »prot...

Celoten članek je na voljo le naročnikom.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Irenej Bizjak Vegan policija Koper spolni napad zapor grožnje sodišče sojenje pedofil nasilje

Priporočamo

Luka Dončić ima nov dom: kupil je luksuzno vilo za 25 milijonov dolarjev (VIDEO)
Bivši Janšev minister razložil, kaj imajo skupnega kuža Zlatko, Golobova soproga, škof Rožman in Tito
Premium
Krvava skrivnost Rošpoha: kdo je pred 30 leti ustrelil Aleksandra Pirca?
Premium
Na Norveškem se cene izdelkov spremenijo tudi 100-krat na dan, bo to prišlo tudi k nam?

Predstavitvene informacije

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Popoln komplet, s katerim boste izkoristili čisto vsak žarek

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Luka Dončić ima nov dom: kupil je luksuzno vilo za 25 milijonov dolarjev (VIDEO)
Bivši Janšev minister razložil, kaj imajo skupnega kuža Zlatko, Golobova soproga, škof Rožman in Tito
Premium
Krvava skrivnost Rošpoha: kdo je pred 30 leti ustrelil Aleksandra Pirca?
Premium
Na Norveškem se cene izdelkov spremenijo tudi 100-krat na dan, bo to prišlo tudi k nam?

Izbrano za vas

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Popoln komplet, s katerim boste izkoristili čisto vsak žarek

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Popoln komplet, s katerim boste izkoristili čisto vsak žarek

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.