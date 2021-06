Primorka stoji: nalet štirih vozil, kolona dolga več kilometrov

Na primorski avtocesti spet vse stoji. Zaradi naleta štirih vozil pri Logu je med Brezovico in Vrhniko zaprt prehitevalni pas. Nastal je zastoj, ki je dolg osem kilometrov, poroča prometno-informacijski center.



Promet je oviran na avtocesti proti Primorski tudi pred Brezovico. Vozila so na odstavnem pasu. Na štajerski avtocesti je med Celjem zahod in Arjo vasjo proti Ljubljani predmet na vozišču, pred Podmiljem proti Ljubljani pa okvarjeno vozilo.



Zastoji so še na glavni cesti Ljubljana - Trzin pri Trzinu, na ljubljanski obvoznici med Savljami in Tomačevim proti Zadobrovi ter v razcepu Zadobrova in na cestah Ljubljana Škofljica in Medvode - Škofja Loka pri Godešiču.

