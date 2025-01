Če ne bi bilo pandemije koronavirusa in pravnih zapletov, bi vzklikali že 30. vinski kraljici Slovenije, tako pa je v petek zvečer prestol kot 28. zasedla Nina Polanec iz Slovenskih goric. Štiriindvajsetletnica iz Jablanc pri Zgornji Koreni v občini Duplek bo v letu 2025 vse tri slovenske vinorodne dežele ter naša vina, vinogradništvo, turizem in kulturno dediščino predstavljala na dogodkih doma in v tujini. Pomen zmernega uživanja vina bo širila zlasti med mladimi, je napovedala Nina Polanec. V domovini in tujini bo promovirala slovenska vina, kulinariko in turizem. Nino sta v Zdravilišču ...