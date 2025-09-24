Primorci zapeli Vstajenje Primorske in slavili regijo, ki zna sodelovati

PRAZNIK PRIKLJUČITVE

Praznik priključitve Primorske matični domovini so zaznamovali tudi skozi želodec. Povezanost podjetij in zadrug daje ton tamkajšnjemu agroživilstvu.

Na Pomniku miru na Cerju, kjer je pred 25 leti prvi predsednik Slovenije Milan Kučan postavil prve temelje braniteljem slovenske zemlje, so zaznamovali 10-letnico delovanja skupine Po primorsko – klape dobrih okusov, gre za povezavo, ki združuje enajst primorskih živilskih podjetij in zadrug. Ob podpori primorskih županov so predstavniki podjetij predstavili zgodovino skupine, dosežke, izzive in priložnosti, močno pa so poudarili tudi pomen tega sodelovanja pri ohranjanju kmetijstva, živilstva in trajnostnega razvoja. 10. obletnicadelovanja združenja Enajsterica tistih, ki verjamejo v svojo ...