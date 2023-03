Primite se za denarnice, v tem mestu bodo za smeti plačevali več

Podjetje Simbio bo s 1. majem zvišalo cene storitev ravnanja z odpadki. Uporabniki za 120-litrsko posodo bodo plačevali 13,69 evra namesto zdajšnjih 12,99 evra, če imajo še rjavo posodo za biološke odpadke pa bodo v zimskem času namesto trenutnih 19,60 evra plačevali 21,40 evra, poleti pa bo cena namesto 26,23 evra pri 29,11 evra.

Uporabniki nadzemnic in podzemnic bodo novem plačevali 5,33 evra na osebo namesto dosedanjih 4,96 evra na osebo, v to ceno je vključena tudi storitev zbiranja in obdelave bioloških odpadkov, so danes sporočili iz Simbia.

Svet ustanoviteljev javnega podjetja in skupščina štirih občin ustanoviteljic podjetja - Celje, Vojnik, Štore in Dobrna - sta cene že potrdila, medtem ko je predlog povišanja cen v preostalih občinah, kjer Simbio zbira odpadke, še v obravnavi občinskih svetov.

Novih cen v večstanovanjskih objektih ni mogoče enoznačno opredeliti, ker se že sedaj razlikujejo, saj so odvisne od števila ljudi v večstanovanjskem objektu, ki se mesečno spreminja, ter od števila zabojnikov, ki se razlikuje od objekta do objekta, so še pojasnili v Simbiu.

Nazadnje so se cene spremenile leta 2016.

Razlogi za zadnje povišanje so v višjih stroških obdelave odpadkov zaradi višjih cen električne energije, stroškov dela, termične obdelave odpadkov in višje inflacije.