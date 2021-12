Primite se za denarnice: še en prodajalec napovedal konkretno podražitev cen elektrike

Z novim letom bo električna energija dražja pri podjetju Energija Plus, ki je v lasti Elektra Maribor, poroča spletni portal Finance. Elektrika v paketih Osnovna oskrba I, II, III, IV in Dvojni Plus bodo višje za skoraj 30 odstotkov. Koliko se bo to poznalo na računu? Končno znesek na položnici bo višji za okoli desetino.

Elektriko so že podražili pri Petrolu (od 21 do 35 odstotkov, in sicer od decembra) in Energetiki Ljubljana (okoli 12 odstotkov, velja od novembra). Pri Petrolu bo torej končni znesek na položnici višji za okoli desetino, pri ljubljanskem podjetju pa za okoli štiri odstotke.