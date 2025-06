Primite se za denarnice, prihajajo podražitve naročniških paketov

Naročniki pri operaterjih Telemach in T-2 so te dni prejeli obvestilo, da s 1. avgustom prihajajo spremembe splošnih pogojev poslovanja, med drugim bodo tudi podražili cene naročniških paketov. Telemach podražitve utemeljuje z vlaganji v infrastrukturo, posodobitvijo omrežij in širjenjem ponudbe.

Sporočilo Telemacha. FOTO: Bralec Darko

Po pregledu objavljenih cenikov izhaja, da bodo cene v povprečju višje za približno 1,50 do 3 evre na mesec, odvisno od konkretnega paketa in obstoječih ugodnosti (vezava, popusti za povezane storitve ipd.). Nove cene za posamezne pakete lahko preverite na tej povezavi.

T-2 bo zvišal cene, A1 podražitev ne načrtuje

Tudi T-2 bo s 1. avgustom 2025 uveljavil posodobljen cenik, ki prinaša višje cene za številne storitve tako za rezidenčne kot poslovne uporabnike. Razlogi za podražitev vključujejo rast vhodnih stroškov, inflacijo in investicije v omrežno infrastrukturo. Spremembe vključujejo mobilne, fiksne, TV in internetne pakete, obenem pa bodo dopolnjeni tudi splošni pogoji poslovanja.

Pregled cenikov kaže, da se bodo cene večine paketov zvišale za okoli 2 evra mesečno, v nekaterih primerih nekoliko manj ali več. Podražitve se nanašajo na širok nabor storitev – od mobilnih naročnin do samostojnega interneta in dodatnih TV-paketov. Nove cenike si lahko ogledate tukaj.

Na A1 so za Slovenske novice pojasnili, da podražitev ne načrtujejo. Odgovore Telekoma še čakamo.