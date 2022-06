Primite se za denarnice: po šestih letih je evribor spet pozitiven (in to ni pozitivna vest)

Obdobja ugodnih kreditov je očitno konec. ​Po več kot šestih letih in pol se je vrednost šestmesečnega evribora v torek premaknila v pozitivno območje, dosegla je vrednost 0,009 odstotka.

Finančniki napovedujejo, da bo dvig evribora vplival tudi na višino obresti pri posojilih s fiksno obrestno mero. Bolj kot bo rasla vrednost evribora, višje fiksne obrestne mere lahko pričakujemo. Zaradi tega je pričakovati, da se bo tudi kreditom, vezanim na variabilno obrestno mero, že zelo kmalu zvišal mesečni obrok odplačevanja. Dvig bodo najbolj občutili tisti, ki so bolj na začetku odplačevanja dolgoročnega posojila, saj v začetni fazi obrok v glavnem predstavljajo obresti, šele na koncu pa je večji del obroka glavnica.

Za koliko se bodo zvišali obroki, je težko napovedati, saj si en kredit ni enak drugemu; delež obresti v mesečnem obroku pa variira glede na to, ali ste na začetku, sredini ali koncu odplačevanja. A za približno predstavo: kdor je leta 2008, v obdobju rekordno visokega evribora, mesečno plačeval okoli 750 evrov, je v časih poceni denarja mesečno za isti kredit odštel le okoli 550 evrov; kam bo šel obrok v prihodnjih letih, pa ne ve nihče.

Posojilojemalci so v zadnjem obdobju, ko so se vrstila opozorila, da se obdobje ugodnih kreditov končuje, iskali načine, kako bi se ognili podražitvi. Mnogi so zato svoje kredite predčasno odplačali, jih reprogramirali oziroma najeli nov kredit z ugodno fiksno obrestno mero in poplačali posojilo s spremenljivo obrestno mero. Banka Slovenije je pred dnevi razkrila podatke, da se je delež novoodobrenih stanovanjskih posojil s fiksno obrestno mero lani povečal s 60 odstotkov na skoraj 90.