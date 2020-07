Primerjava: koliko več zaslužijo ministri Janeza Janše

Kaj vpliva na plačo ministra

6063 evrov bruto je znašala zadnja plača predsednika vlade Janeza Janše. Njegov predhodnik Marjan Šarec je za januar, ko je opravlja isto funkcijo, prejel 5670 evrov bruto.

8 odstotkov v povprečju ima višje plače Janševa ekipa, če jo primerjamo z ekipo Marjana Šarca.

Pri Šarcu tudi manj kot pet tisoč evrov bruto

Ministrica Aleksandra Pivec v ekipi premierja Janeza Janše zasluži 436 evrov bruto več kot pri njegovem predhodniku.

441 evrov bruto višjo plačo ima v Janševi vladi minister Zdravko Počivalšek, če jo primerjamo s tisto, ki jo je prejemal, ko je bil v vladi Marjana Šarca.

Vir podatkov je vladni urad za komuniciranje. FOTO: A. L.

Kmalu po nastopu vladeje v javnosti završalo, češ da je vlada ministrom dvignila plače. Aktualna vlada je to zanikala in pojasnila, da so jih uvrstili le v najvišje plačne razrede, to pa da je pravica in odločitev, ki jo sprejema vsaka vlada. Kako se to pozna na plačah?Primerjali smo plače ministrov za januar, to je vlade, ki jo je vodil, in plače za junij, aktualne vlade. Zakaj za junij? Ker je to prvi polni mesec, za katerega ne veljajo ukrepi o znižanju plač za čas epidemije. Pod črto smo ugotovili, da Janševa vlada ob istoštevilnični zasedbi kot prejšnja, za plače mesečno nameni 96.142 evrov, kar je 7197 evrov več (ali osem odstotkov) kot prejšnja vlada, povprečnemu ministru pa po novem pripada 423 evrov bruto več.Najprej moramo pojasniti, kaj razen določitve plačnega razreda, vpliva na plačo ministra. »Ministri in državni sekretarji niso prejeli nobenega dodatnega izplačila razen dodatka za delovno dobo, ki pripada vsem zaposlenim,« so o junijskih plačah zapisali iz vladnega urada za komuniciranje (UKOM). Torej, več je delovne dobe, višja je plača, kar je seveda popolnoma normalno in je za vse enako.Najbolje lahko ponazorimo, kaj se je zgodilo s plačami ministrov s spremembo plačnega razreda, na primerih dveh ministrov, ki sta bila člana predhodne vlade. Edino, kar se jima je poleg plačnega razreda lahko še spremenilo in kar vpliva na višino plače, je dolžina delovne dobe. A morebitna sprememba pri delovni dobi le za eno leto (za več se v opazovanem obdobju pač ni mogla spremeniti) ne vpliva tako bistveno na višino plače, da bi sliko lahko pomembneje izkrivila.Eden od teh dveh ministrov je. V zdajšnji vladi je pristojen za gospodarski razvoj in tehnologijo in je za junij prejel 5847 evrov bruto ali 441 evrov več kot za januar, ko je bil še član Šarčeve vlade in je vodil isti resor. Ministrica za kmetijstvo, v zdajšnji in predhodni vladi,je za junij prejela 5572 evrov bruto, kar je 436 evrov več kot za januar. Za oba znaša plača dobrih osem odstotkov več kot v prejšnjem mandatu, torej sta blizu povprečja.Že prvi pogled na tabelo bruto plač – podatke so nam posredovali iz vladnega urada za komuniciranje, pokaže, da sta dva ministra v prejšnji vladi zaslužila mesečno tudi manj kot pet tisočakov bruto, medtem ko v novi vladi takšnega primera ni, v enem primeru pa je bruto plača višja od šest tisoč evrov – takšno je prejel le predsednik vlade Janša (Šarčeva je bila slabih 400 evrov bruto nižja).Povprečna bruto plača v vladi Marjana Šarca, če upoštevamo v ekipo tudi predsednika vlade, je znašala 5232 evrov, v Janševi 5655 evrov. Kot smo ugotovili že prej, je masa plač Janševe vlade za osem odstotkov večja. A to je povprečje. Najbolj iz njega štrlijoin. Prvi vodi Službo Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in je prejel 5744 evrov bruto plače. To pomeni, da je za 926 evrov bruto presegel predhodnico(primerjali smo tako s plačo za januarja in s februarsko). Če gledamo relativno, to pomeni razliko v plači za več kot 19 odstotkov. Na drugi strani imamo ministra za finance Širclja. Njegov predhodnik je bil, ki je prejemal do centa identično plačo kot jo zdaj Šircelj – 5812,96 evra bruto. Razlog verjetno tiči v tem, da so bili v prejšnji vladi vsi ministri z izjemo finančnega umeščeni v najnižji plačni razred.Več o plačah pa v spodnji tabeli, kjer primerjamo plače obeh vlad.