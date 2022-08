Primerjali cene živil v Sloveniji, na Hrvaškem in Madžarskem: takšne so razlike

Novinarja hrvaške N1 sta v trgovini v Sloveniji, na Madžarskem in na Hrvaškem kupila osnovna živila in primerjala njihove cene. Pri tem opozarjata, da je stopnja DDV na Hrvaškem in na Madžarskem nekoliko višja, 27-odstotna, a so zmanjšali DDV na 5 odstotkov za nekatera prehranska živila. Kakšne so cene?

Ko preračunamo cene, kaže da liter olja na Madžarskem stane 1,85 evra, kilogram moke 0,49 evra, liter mleka 1,13 evra in karton jajc 1,90 evra.

V hrvaških trgovinah se cena jajc giblje od 2,06 evra navzgor, olje stane od 2,53 evra, najcenejše mleko 0,98 evra, medtem ko najcenejša moka 0,97 evra.

Kot ugotavljajo v hrvaški N1, se v Sloveniji izplača nakupovati. Novinar je izračunal, da lahko kljub porabi goriva iz denimo Rijeke do Ilirske Bistrice, privarčuje lep znesek v trgovini, še posebej, če se bi tja odpravil v veliko nabavo. V Sloveniji je olje res dražje in stane 2,99 na liter, a je zato cena ostalih živil nižja - moka 0,65 evra in mleka 0,79 evra.