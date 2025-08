Primerjal je cene v Sloveniji in Italiji: razlika vas bo presenetila (VIDEO)

Na naši spletni strani smo že večkrat poročali o cenah na Hrvaškem med poletjem. Nekateri Slovenci so se nad njimi pritoževali, drugi pa so menili, da niso pretirano visoke. Tokrat si poglejmo, kakšne so cene pri naših zahodnih sosedih Italijanih v primerjavi s tistimi pri nas.

Eden izmed uporabnikov družbenega omrežja Instagram je objavil zanimiv video, v katerem je primerjal cene v Sloveniji in Italiji. Primerjal je cene različnih izdelkov, ki jih najdemo v živalskih trgovinah. Po njegovem videu sodeč so marsikateri izdelki v Italiji precej cenejši. Neki piškoti z jabolčnim nadevom, kot je zapisal, pri nas stanejo 3,89 evra, v Italiji 2,49 evra. Še precej večjo razliko je našel pri testeninah v obliki metuljčka od priljubljene znamke. Ti pri nas stanejo 2,19 evra, pri sosedih pa več kot polovico manj - 0,99 evra.

Tudi pivo cenejše

Marsikdo pogosto uživa olivno olje, katerega cena pa je lahko hitro precej visoka. Omenjeni uporabnik je v Italiji liter olivnega olja neke znamke našel za samo 7,20 evra, pri nas pa za 11,99 evra. Zanimiva je tudi ugotovitev, da je pločevinka nekoč slovenskega piva v Italiji cenejša. Tam jo je našel za 0,99 evra, v Sloveniji pa za 1,29 evra.

Ugotovljene razlike v cenah so precej velike. Se pa verjetno tudi pri nas najdejo kakšne stvari, ki pa so cenejše kot recimo v Italiji.