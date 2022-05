Primer skrivnostnega hepatitisa pri otrocih tudi v Sloveniji

Konec marca so iz Škotske prišla prva opozorila o nenavadnem povečanju števila hepatitisov pri otrocih. Opisali so akutni hepatitis neznanega izvora, ki v največjem številu prizadene otroke, mlajše od pet let, potrjeni primeri pa so bili vse do 16. leta starosti. Vzrok za akutni hudo potekajoč hepatitis pri otrocih za zdaj še ni pojasnjen. Največ primerov so potrdili v Veliki Britaniji, potrjen tudi drugod po Evropi, nam najbližje v Italiji ter v ZDA, Kanadi, na Japonskem in v Izraelu.

Iz tujine so poročali o hudem poteku bolezni, ki se je v enem primeru končala celo s smrtjo, večina obolelih otrok pa je potrebovala bolnišnično zdravljenje. Akutni hepatitis je precej strahu povzroči tudi med slovenskimi starši, zato smo se obrnili na UKC Ljubljana in preverili, kako je pri nas. Kot so povedali za slovenskenovice.si, so konec aprila imeli en možen primer, ki pa ni povsem izpolnjeval kriterijev Svetovne zdravstvene organizacije. »Po navedbah pediatrov infektologov z Infekcijske klinike v Ljubljani je šlo za lažje potekajoč primer, ki se je pozdravil brez posledic in nikakor ni bil primerljiv s težkimi primeri, opisanimi v nekaterih drugih državah, ko so potrebovali celo presaditev jeter,« pojasnjuje prof. dr. Mojca Matičič, spec. infektologinja in profesorica z ljubljanske medicinske fakultete. Presaditev jeter je potrebovalo kar 10 odstotkov otrok, ki so imeli hud potek akutnega hepatitisa.

Hepatitis je virusna okužba jeter. Simptomi in zdravljenje se razlikujejo glede na vrsto. Spada med najnevarnejše nalezljive bolezni sveta.

Vzrok za akutni hudo potekajoči hepatitis pri otrocih še ni pojasnjen

Kot smo poročali, so nekatere študije vzrok za hud potek akutnega hepatitisa iskale v predhodno preboleli okužbi z novim koronavirusom, ki se je nadaljeval z okužbo z adenovirusom. Matičičeva je povedala: »V najaktualnejši strokovni literaturi dokončnega mnenja o vzroku pojava težko potekajočega akutnega hepatitisa pri otrocih še ni na voljo. Obstaja pa vrsta najrazličnejših ponujenih možnih strokovnih razlag. Ena zadnjih, objavljena 13. maja 2022 v reviji Lancet Gastroenterology-Hepatology, je povezana tudi s predhodno okužbo z novim koronavirusom. Znano je, da ta lahko vztraja v celicah sluznice prebavil. Avtorji članka navajajo možnost, da je pri tem ob prisotnosti okužbe z adenovirusi v prebavilih, dokazane pri deležu zbolelih otrok, nastal 'superantigen', ki spodbudi pretiran imunski odziv v jetrih, ta pa naj bi privedel do hudega vnetja organa. Gre zgolj za hipotezo, saj natančna analiza zbolelih otrok še poteka.« ​Jasno pa je, da je imel le manjši del hudo obolelih predhodno okužbo z novim koronavirusom (med njimi le slaba petina iz Velike Britanije in skoraj vsi zboleli otroci iz Izraela), prav tako pa jih je le del imel dokazano okužbo z adenovirusi – nekaj tudi obe okužbi hkrati, v jetrih otrok iz Alabame z natančnimi preiskavami tkiva pa niso dokazali prisotnosti virusnih delcev. Za odkritje vzroka za akutni hudo potekajoči hepatitis pri otrocih bo treba po njenem mnenju še počakati.

