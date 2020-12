Primer ptičje gripe tudi v Ljubljani

Preberite tudi: V občini Piran potrdili primer hudo nalezljive bolezni

Potem ko so nedavno potrdili nov primer ptičje gripe potrdili v Piranu , se je ta nalezljiva bolezen, ki za človeka ni nevarna, pojavila tudi v Ljubljani. Kot so sporočili iz Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, je bil okužen poginuli labod na Koseškem bajerju.»Sporočamo, da je bil poginuli labod na Koseškem bajerju pozitiven na visoko patogeno aviarno influenco (ptičjo gripo) podtipa H5N8. Skladno z navodili Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin obiskovalce prosimo, naj ptic na Koseškem bajerju (pa tudi drugje) ne hranijo, saj se z združevanjem ptic povečuje možnost za širjenje bolezni med njimi,« so zapisali v sporočilu.Opozorili so tudi, da je virus HPAI H5N8 zelo nevaren za domačo perutnino in druge ptice, izloča se z izločki ptic (iztrebki, slina) in perjem, zato ga lahko obiskovalci na svojih čevljih prenesejo k domači perutnini in drugim pticam v ujetništvu. Prav tako pa lahko ta virus k domači perutnini zanesejo tudi hišni ljubljenci, kot so psi in mačke, na tačkah in kožuhih. Psi morajo biti na kratkih povodcih.»Priporočljivo je, da se ljudje ne zadržujejo na območjih, ki so potencialno kontaminirana z iztrebki prostoživečih ptic in da si v nasprotnem primeru razkužijo roke, obleko in čevlje, da ne bi virusa prinesli na gospodarstva s perutnino ali drugimi pticami.«