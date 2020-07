Priložnost za Slovenijo in Slovence, ki bi želeli spremembo poklica

Kaj je trojka:

Predsedstvo Sveta se med državami članicami EU menja po načelu rotacije vsakih šest mesecev. Predsedstvo v tem obdobju vodi sestanke na vseh ravneh Sveta. Države članice, ki predsedujejo Svetu, tesno sodelujejo v skupinah po tri, imenovanih trojke predsedstev. Ta sistem je bil uveden z Lizbonsko pogodbo leta 2009. Trojka predsedstev določi dolgoročne cilje in pripravi skupen program, v katerem opredeli teme in najpomembnejša vprašanja, ki bodo v danem 18-mesečnem obdobju obravnavana v Svetu. Na podlagi tega programa vsaka od treh držav pripravi lasten, podrobnejši šestmesečni program.



Nemčija, Portugalska in Slovenija so kot prvi trio predsedovale Svetu EU od januarja 2007 do konca junija leta 2008. Isti trio je začel predsedovanje Svetu EU 1. julija letos, ko je na čelo prišla Nemčija. Sledila bo Portugalska, v drugi polovici leta 2021 pa Slovenija.

Nova vlada uvedla spremembe

Slovenija se je julija v sklopu t. i. trojke (z Nemčijo in Portugalsko) vključila v predsedovanje Sveta EU, ki mu bo predsedovala v drugi polovici leta 2021. Prvič je takšno vlogo naša država opravljala v prvi polovici leta 2008.Predsedovanje Svetu EU za državo predstavlja velik zalogaj, hkrati pa priložnost za proimocijo države kot tudi za novo zaposlitev, saj je za projekt predvidenih 350 dodatnih zaposlitev za določen čas. Zaradi zahtevnosti projekta so se priprave začele že pred časom, saj je poterbno zagotoviti izpolnitev vseh varnostnih, tehničnih in logističnih zahtev za izvedbo srečanj v Sloveniji ter pripraviti aktivnosti za promocijo Slovenije. Za celotno izvedbo projekta predsedovanja je namenjenih ne več kot 80 milijonov evrov.V letih 2018, 2019 in do 30. junija letos je bilo zaposlenih na projektu predsedovanja Slovenije Svetu EU 137 ljudi. Največje število zaposlitev (145 zaposlitev) je predvidenih letos, vendar pa so postopki zaposlovanja zaradi pandemije nekoliko zastali. Največ dodatnih zaposlitev je predvideno na Stalnem predstavništvu Slovenije pri EU v Bruslju in sicer 119.Trenutno poteka razpis za dve delovni mesti in sicer za podsekretarja v oddelku za odnose z mediji in za višjega svetovalca v Službi za odpravo administrativnih ovir in boljšo zakonodajo . Vse razpise v okviru priprav na predsedovanje si lahko ogledate tukaj Glede na izkušnje bo v Sloveniji v času predsedovanja organiziranih od 150 do 200 srečanj, na katerih pričakujejo od 20.000 do 30.000 udeležencev. Še prejšnja vkada je sprejla odločitev, da bo imelo predsedovanje Slovenije Svetu EU več dolgoročnih pozitivnih učinkov predvsem v lokalnih skupnostih, turizmu in gospodarstvu, zato srečanja ne bodo organizirana le na Brdu pri Kranju. Takšni so bili načrti, preden je svet do temeljev pretresla pandemija novega koronavirusa. Zaradi tega je tudi Slovenija pripravila revizijo predvidenih srečanj in dogodkov.Nova vlada pod vodstvom, ki je prisegla 14. marca, je v primerjavi z vladouvedla nekaj manjših organizacijskih sprememb, je za STA povedal državni sekretar na MZZ. Vodja projekta je postal zunanji minister, ki ima dva namestnika, poleg Dovžana še državnega sekretarja v kabinetu predsednika vladePri popolnjevanju zaposlitev za določen čas je, tudi zaradi covida-19, prišlo do manjše zamude, je povedal Dovžan. Doslej so realizirali zgolj 47 odstotkov od 350 zaposlitev. Zato želijo dinamiko popolnjevanja mest izboljšati, še posebej a stalno predstavništvo v Bruslju, kamor nameravajo poslati 120 od 350 zaposlenih za določen čas. Zunanje ministrstvo tako v bližnji prihodnosti načrtuje objavo novega večjega razpisa za delo na stalnem predstavništvu. Večje število kandidatov bo v Bruselj napotenih po 1. septembru.