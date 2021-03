Priljubljeni župnik kar na »drive-in« način razveselil vernike (FOTO)

Ekskluzivni velikonočni intervju z Martinom Golobom lahko preberete v četrtkovi izdaji Nedeljskih novic. V njem več tudi o tem, ali bi bil za to, da se duhovniki poročijo, ter kako se spoprijema z vzdržnostjo in zakaj ga sem ter tja pokliče stric škof in ga okara.

Cvetna nedelja je dan, ki krščanskim vernikom po vsem svetu pomeni veliko. Takrat se verniki zberejo pri cerkvi, da duhovniki blagoslovijo zelenje in butarice.Priljubljeni, ki dela v Grosupljem, je navkljub koronavirusnim razmeram, poskrbel za veselje vernikov. Blagoslov na cvetno nedeljo, ki je uvod v velikonočne praznike, je opravil kar na drive-in način. Torej so avti vozili mimo, on pa je blagoslovil njihove oljčne vejice in butare.