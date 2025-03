Priljubljeni slovenski politik pravi, da se Trump do Evrope ne obnaša prijateljsko: »Prijateljev se ne izsiljuje, ponižuje in smeši.«

Najbolj priljubljen slovenski politik Vladimir Prebilič je ostro kritiziral izključitev Evropske unije iz mirovnih pogovorov za Ukrajino in opozoril na posledice ameriške politike, ki bi lahko privedla do nepoštenega miru na račun Evrope.

»Trump in Putin bosta našla rešitev, ki bo ustrezala njima, ne Ukrajini«

Po Prebiličevih besedah je nesprejemljivo, da EU, kljub svoji vlogi največje donatorice pomoči Ukrajini in nesebične podpore beguncem, ostaja zgolj opazovalka v ključnih mirovnih pogajanjih. »Mir in stabilnost sta za EU bistveno pomembnejša kot za ZDA, ki na vojno gledajo skozi prizmo lastnih interesov,« je poudaril.

Vladimir Prebilič je ostro kritiziral izključitev Evropske unije iz mirovnih pogovorov. FOTO: Blaž Samec

Po njegovem mnenju je Trumpovo delovanje izraz »transakcijskega razumevanja diplomacije«, kjer si ZDA želijo pridobiti koristi na račun že tako prizadete Ukrajine. Ob tem je opozoril, da bi morala EU pokazati več odločnosti: »Postaviti moramo meje ZDA tam, kjer je izsiljevanje neprimerno. Upam, da bodo evropski voditelji zmogli toliko poguma.«

Prebilič je tudi kritičen do evropskega izogibanja diplomatskemu dialogu s Putinom v preteklosti: »Ves čas sem poudarjal, da mora kljub vojni diplomacija opravljati svojo nalogo – pogovor s Putinom bi bil vsekakor potreben. Ker pa se je EU temu izogibala, je to zdaj storil Trump,« je nalil čistega vina Evropi.

Ponudil odstop v zameno za članstvo Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je medtem že odločil, da bo kljub sporu z Donaldom Trumpom nadaljeval s podpisom dogovora o mineralnih virih z ZDA. Poudaril je, da je Ukrajina še vedno pripravljena na sklenitev sporazuma in verjame, da so tudi ZDA pripravljene. Poleg tega je izrazil prepričanje, da se odnosi z ameriško administracijo lahko obnovijo in da pomoč Kijevu ne bo popolnoma prekinjena. Prav tako je izjavil, da bi v primeru, da bi bila Ukrajini zagotovljena članstvo v Natu, odstopil s položaja predsednika.

Dogovor ne bo prinesel varnosti – prej obratno

Prebilič opozarja, da Trump in Putin delita skupne interese: »Ne morem se znebiti občutka, da bosta našla rešitev, ki bo zanju najbolj primerna – to bo slab mir. Mir na račun Ukrajine in tudi EU,« opozarja.

Po njegovih besedah želijo ZDA izkoristiti situacijo za pridobitev dostopa do redkih mineralov in si povrniti finančne vložke, hkrati pa doseči dober posel. Prepričanje ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, da bi dogovor med ZDA in Rusijo prinesel varnost Ukrajini, po Prebiličevem mnenju ni realno: »Obratno, tako Rusija kot ZDA imata isti cilj – polastiti se naravnih virov in se pri tem medsebojno tolerirati. Kratko bo potegnila zgolj Ukrajina.«

Prav zato Prebilič poudarja, da mora pri pogajanjih sodelovati EU, saj je edina stran brez skritih načrtov. »EU ne zasleduje ekonomskih koristi na račun vojne. Edina je, ki lahko zagotovi pravičen in trajen mir,« pravi.

Prebilič meni, da so čezatlantski odnosi resno načeti. FOTO: Jože Suhadolnik

Trump EU ponižuje, čas je, da se postavimo na noge

Prebilič meni, da so čezatlantski odnosi resno načeti in da se Trump do EU ne obnaša kot do zaveznice: »Prijateljev se ne izsiljuje, ponižuje in smeši.«

»EU je večji trg od ZDA (450 proti 330 milijonom prebivalcev), gospodarsko smo močni, predvsem pa v mednarodnem okolju predstavljamo iskrenega sogovornika. Ne smemo biti več pasivni!« poudarja Prebilič.

Po njegovih besedah mora EU začeti oblikovati tabor držav, ki jih ZDA izsiljujejo – med njimi Kanada, Mehika, Brazilija, Južna Koreja in Japonska – ter z njimi okrepiti sodelovanje. »EU mora zavzeti stališče in položaj, ki ji kot gospodarski sili pripada. Samo upati si je treba!« je zaključil najbolj priljubljeni slovenski politik.