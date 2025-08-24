Priljubljeni poštar Andrejček za las ušel smrti: »Ko je zadihal, ni bilo večje sreče«

Priljubljeni novomeški poštar Andrejček Rozman iz Češenc pri Mirni Peči ima odslej dva rojstna dneva. Ne le tistega 15. avgusta, ko je dopolnil 59 let, pač pa bo lahko po novem hvaležen za življenje tudi vsakega 24. julija, ko se je, lahko bi rekli, znova rodil. Smrti je zrl v oči zaradi drobne ose, ki mu je skorajda vzela življenje. Po spletu srečnih okoliščin in ljudi, ki so bili ob njem in ki so mu nemudoma priskočili na pomoč ter pomagali, kot je treba, je danes živ in skorajda že zdrav. Kakšnih 20 minut smo Andrejčka oživljali, in ko je zadihal, ni bilo večje sreče. Bil je povsem običa...