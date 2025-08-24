NEVARNI PIK OSE

Priljubljeni poštar Andrejček za las ušel smrti: »Ko je zadihal, ni bilo večje sreče«

Po piku ose je 59-letnik doživel anafilaktični šok in posledično zastoj srca. Hitro in prisebno posredovanje je Andrejčku Rozmanu rešilo življenje.
Fotografija: Policisti in gasilci Martin Kaplan, Marjan Kocjan in Tomaž Gorenc z županom občine Mirna Peč Andrejem Kastelicem FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
Odpri galerijo
Policisti in gasilci Martin Kaplan, Marjan Kocjan in Tomaž Gorenc z županom občine Mirna Peč Andrejem Kastelicem FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

tanja-jakse-gazvoda
Tanja Jakše Gazvoda
24.08.2025 ob 05:00
tanja-jakse-gazvoda
Tanja Jakše Gazvoda
24.08.2025 ob 05:00

Poslušajte

Čas branja: 6:24 min.
Priljubljeni novomeški poštar Andrejček Rozman iz Češenc pri Mirni Peči ima odslej dva rojstna dneva. Ne le tistega 15. avgusta, ko je dopolnil 59 let, pač pa bo lahko po novem hvaležen za življenje tudi vsakega 24. julija, ko se je, lahko bi rekli, znova rodil. Smrti je zrl v oči zaradi drobne ose, ki mu je skorajda vzela življenje. Po spletu srečnih okoliščin in ljudi, ki so bili ob njem in ki so mu nemudoma priskočili na pomoč ter pomagali, kot je treba, je danes živ in skorajda že zdrav.  Kakšnih 20 minut smo Andrejčka oživljali, in ko je zadihal, ni bilo večje sreče. Bil je povsem običa...

Celoten članek je na voljo le naročnikom.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

pik Osa antifilaktični šok reševanje oživljanje pomoč

Priporočamo

Premium
Priljubljeni poštar Andrejček za las ušel smrti: »Ko je zadihal, ni bilo večje sreče«
Baba Vanga je zaupala rastlinam: tri vrste cvetja, ki jih morate imeti v domu (FOTO)
Premium
Nepozabna poroka Natalije Waldhuber: Po srečo v Afriko (Suzy)
Na avtocestah s 150 km/h? Anže Albreht (Zavod Reševalni pas): »Voznik bo na cilju samo 6 minut prej«

Predstavitvene informacije

 
Promo

Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

 
Promo

Kaj pravi uradno sodno obvestilo?

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

Komentarji:

Priporočamo

Premium
Priljubljeni poštar Andrejček za las ušel smrti: »Ko je zadihal, ni bilo večje sreče«
Baba Vanga je zaupala rastlinam: tri vrste cvetja, ki jih morate imeti v domu (FOTO)
Premium
Nepozabna poroka Natalije Waldhuber: Po srečo v Afriko (Suzy)
Na avtocestah s 150 km/h? Anže Albreht (Zavod Reševalni pas): »Voznik bo na cilju samo 6 minut prej«

Izbrano za vas

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

Predstavitvene informacije

 
Promo

Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

 
Promo

Kaj pravi uradno sodno obvestilo?

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.