Priljubljena destinacija med Slovenci ni več na rdečem seznamu

Rdeči seznam držav (karantena ob vstopu, razen za izjeme ali z negativnim testom PCR ali HAT)

Države članice EU oziroma schengenskega območja, ki ostajajo na rdečem seznamu so naslednje:

Andora, Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska (vse administrativne enote, razen pokrajin Ferski otoki in Grenlandija), Estonija, Francija (vse administrativne enote celinske Francije in vsa čezmorska ozemlja, razen čezmorskih ozemelj Guadeloupe, Martinique in La Reunion), Hrvaška, Irska, Italija, Latvija, Lihtenštajn, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Monako, Nemčija, Nizozemska, Norveška (administrativne enote Oslo, Rogaland in Viken), Poljska, Portugalska, Romunija, San Marino, Slovaška, Španija, Švedska, Švica in Vatikan.

Tretje države, ki so na rdečem seznamu:

Afganistan, Albanija, Alžirija, Angola, Argentina, Armenija, Azerbajdžan, Bahami, Bahrajn, Bangladeš, Barbados, Belize, Belorusija, Benin, Bocvana, Bolivija, Bosna in Hercegovina, Brazilija, Burkina Faso, Burundi, Butan, Čad, Čile, Črna gora, Demokratična republika Kongo, Dominikanska republika, Egipt, Ekvador, Ekvatorialna, Gvineja, Eritreja, Esvatini, Etiopija, Filipini, Gabon, Gambija, Gana, Gruzija, Gvajana, Gvatemala, Gvineja, Gvineja Bissau, Haiti, Honduras, Indija, Indonezija, Irak, Iran, Izrael, Jamajka, Jemen, Jordanija, Južna Afrika, Južni Sudan, Kamerun, Kanada, Katar, Kazahstan, Kenija, Kirgizija, Kolumbija, Komori, Kosovo, Kostarika, Kuvajt, Lesoto, Libanon, Liberija, Libija, Madagaskar, Malavi, Maldivi, Malezija, Mali, Maroko, Mavretanija, Mehika, Moldavija, Mongolija, Mozambik, Namibija, Nepal, Niger, Nigerija, Nikaragva, Oman, Pakistan, Panama, Papua Nova Gvineja, Paragvaj, Peru, Republika Kongo, Rusija, Salvador, Sao Tome in Principe, Savdska Arabija, Sejšeli, Senegal, Severna Koreja, Severna Makedonija, Sierra Leone, Sirija, Slonokoščena obala, Somalija, Srbija, Srednjeafriška republika, Surinam, Sveti Vincencij in Grenadine, Tadžikistan, Tanzanija, Togo, Trinidad in Tobago, Tunizija, Turčija, Turkmenistan, Ukrajina, Urugvaj, Uzbekistan, Venezuela, Vzhodni Timor, Zambija, Združene države Amerike, Združeni arabski emirati, Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske, Zelenortski otoki in Zimbabve.

Vlada je v sredo na Brdu pri Kranju pretresala ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe s koronavirusom po državi. Zasavska in Obalno-kraška regija po novem nista več rdeči, bo pa po vsej državi po novem mogoče kupiti nogavice in perilo v trgovinah, ki pretežno prodajajo živilske ali kozmetične izdelke. Ob priložitvi negativnega testa bodo lahko delovale avtošole, kandidati pa bodo lahko pod enakim pogojem opravljali vozniški izpit. Pri ukrepih ob vstopu v Slovenijo ni vsebinskih sprememb, z rdečega seznama pa so umaknili Grčijo.Vlada je izdala odlok o spremembah odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni covid 19, ki začne veljati 29. januarja in velja do 5. februarja 2021.Odlok ne prinaša vsebinskih sprememb pri izjemah za vstop, veljavnosti testov PCR in HAT ter pri napotitvi v karanteno na meji.Na seznamu držav članic EU oziroma schengenskega območja ni več Grčije. Vstop iz Grčije je torej odslej mogoč brez negativnega testa ali napotitve v karanteno. Pri administrativnih enotah Norveške pa je prišlo do manjše spremembe. Na seznam tretjih držav je dodana Malezija.