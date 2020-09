Priljubljeni planinski dom zaprt zaradi koronavirusa, kolektiv v samoizolaciji

V ponedeljek so opravili 2.335 testiranj na okužbo s koronavirusom, potrdili so 88 novih primerov. V Posavju niso zabeležili nove okužbe, a vendar je tamkajšnje prebivalce kar malce prestrašil naslednji zapis.»Spoštovani obiskovalci. Sporočamo, da z današnjim dnem začasno zapiramo vrata Tončkovega doma na Lisci. Našje v petek zbolel, žal so mu danes potrdili okužbo s koronavirusom. Pomembno je, da veste, da je Tomaž že od petka doma, z nobenim sodelavcem v tem času ni bil v stiku. Vseeno pa kolektiv Tončkovega doma za teden dni preventivno odhaja v samoizolacijo. Prosimo za razumevanje. Se vidimo spet naslednji torek,« so sporočili upravljavci priljubljenega Tončkovega doma na Lisci v občini Sevnica.