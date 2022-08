Prikaz ljudske obrti in kulinarike: vse od langaša do izdelovanja sodov

V občini Beltinci, ki letos zaznamuje 700 let prve pisne omembe vasi, so pridni, marljivi in delavni ljudje, ki ohranjajo kulturo, običaje, kulinariko in druge posebnosti posamezne krajevne skupnosti. V vsaki vasi za urejenost skrbijo turistična in kulturna društva, zato se obiskovalci, izletniki in turisti radi vračajo v občino.

V Gančanih so znani po sodarstvu. FOTOGRAFIJE: Jože Žerdin

Za Beltince so značilni beltinski grad in park z več kot 200 let starimi drevesi ter župnijska cerkvev sv. Ladislava, kjer so pokopani beltinski grofje. V Dokležovju so ponosni na rojaka, duhovnika Ivana Jeriča, ki je davnega leta 1919 veliko prpomogel k temu, da se je Prekmurje priključilo matični državi Sloveniji. Vsako leto se v beltinskem parku predstavijo s prikazom obrti in kulinariko ter starimi ljudskimi običaji in posebnostmi.

Značilnosti vsake vasi

Za vsako krajevno skupnost je značilno, da ohranja in neguje svoje običaje, šege, navade in seveda kulinariko. Vse to se že desetletja prenaša iz roda v rod in vse to od starejših prevzemajo mladi. Obiskovalci so se lahko sprehodili po stezah v parku in si ogledali vasi, ki spadajo v občino ter predstavljajo, kako živijo in s čim se ukvarjajo. Vsaka je prikazala svoje kulinarične specialitete, obiskovalci pa so jih tudi poskusili.

Tako je Lipa znana po pridelovanju krompirja, zato so ponujali jedi iz krompirja in langaš, tudi vas Beltinci se je predstavila z ocvrtim langašem, pajali so kruh na odprtem ognju in prikazali pastirske igre. Vas Ižakovci se je predstavila z jedmi in prikazom pridelovanja in izdelovanja lanenih izdelkov in pečenjem rib na büjraški način, Dokležovje je znano po reki Muri, kjer je doma čolnarstvo. Prestavili so delček reke Mure, po njem pa so se z lesenim čolnom vozili otroci in lovili ribe.

Stare obrti

V medgeneracijskem sodelovanju so krajani Dokležovja predstavili stare obrti in kmečka opravila ter ponujali žabje krake. Vas Lipovci se je predstavila s pletenjem izdelkov iz slame in izdelovanjem rož iz krep papirja ter domačo kulinariko.

Bratonci so se predstavili s peko bratonskih krapcev, Gančani s sodarstvom in prikazom, kako so pred več kot sto leti predniki postavili majsko drevo, z rožami iz krep papirja in kulinariko. Vas Melinci se je predstavila z izdelovanjem opeke kot v starih časih, ponujali so ribe na melinčki način. Na predstavitev so se s kolesi starodobniki pripeljali člani društva Dimek Beltinci. Prišel je tudi prekmurski pozvačin Franc Jerebic. Tako so obiskovalci spoznali vasi občine Beltinci in njene značilnosti, povezane z razvojem turizma.

Prišel je tudi prekmurski pozvačin Franc Jerebic.