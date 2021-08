Prijeli se boste za glavo: to nas čaka na prvi šolski dan (FOTO)

Prvi šolski dan je že skoraj tu, s tem dogodkom pa so žal povezane neznosne gneče na slovenskih cestah. Že skoraj tradicionalno je v Ljubljani in okolici pričakovati močno povečan promet. Na strani Infopot na facebooku, kjer si prizadevajo za boljšo informiranost voznikov, opozarjajo, da se bo jutri treba zbuditi precej prej.»Med nas se namreč vračajo že dobro poznane prometne konice, na katere morda med poletjem malo pozabimo. Tako zgledajo ljubljanske vpadnice v času jutranje konice na prvi šolski dan - jutri moramo brez izgovorov vstati prej. Vozite previdno v okolici šol!« pozivajo (nelektorirano), priložili pa so tudi fotografijo.