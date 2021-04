Prijavljeni na cepljenje: prihaja novost, prejeli boste obvestilo

Potem ko je Nacionalni institut za javno zdravje (NIJZ) tiste, ki so svoj interes za cepljenje proti covidu 19 izrazili na eUpravi obvestil, da podatke zbira zaradi razumevanja potrebnih količin cepiv ter preverjanja pripravljenosti za cepljenje, je informacijski pooblaščenec ustavil postopek zoper NIJZ ter ministrstvi za javno upravo in zdravje zaradi neustreznega informiranja vlagateljev prijave interesa. NIJZ je z ustreznim obvestilom namreč izvršil z začasno odločbo naložene ukrepe in s tem zagotovil pošteno in transparentno obdelavo podatkov.



Kot so pri informacijskem pooblaščencu opozorili v sporočilu za javnost, nobeden od treh zavezancev ni želel prevzeti vloge upravljavca in s tem odgovornosti za obdelavo osebnih podatkov posameznikov, ki so prek eUprave izkazali interes za cepljenje. »Zavezanci niso znali pojasniti niti namena vloge, obenem pa so predstavniki oblasti ob različnih priložnostih medijem podajali povsem nasprotujoče si izjave.« Izpostavili so tudi ugotovitev inšpekcijskega postopka, da decembra 2020 oddane vloge nikoli niso bile namenjene prijavi na cepljenje oz. je bil namen vloge vmes celo spremenjen.

Na sporočilo bo treba odgovoriti

NIJZ je tiste, ki so izkazali interes, med drugim obvestil tudi, da so v okviru eZdravja pripravil aplikacijo za naročanje na cepljenje proti covidu 19, ki bo na nacionalni ravni uvedena v prihodnjih dneh. »Zato boste v naslednjih dneh prejeli sporočilo (SMS ali e-pošto), na katero boste morali po navodilih odgovoriti, če se boste želeli uvrstiti v naročilno knjigo. Takrat vam bo posredovano tudi novo obvestilo posameznikom glede obdelave osebnih podatkov po 13. členu splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR).«



Pojasnili so, da bo naročilo pacienta bo posredovano članom tima izbranega osebnega zdravnika in timu cepilnega centra (razporeditev cepilnih centrov določa nacionalna strategija cepljenja). V odgovor boste prejeli obvestilo o datumu, uri in kraju cepljenja.









Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: