Vsekakor precej več kot v preteklosti, in ker so zneski nižji, morda kakšnega celo spregledate: Netflix, različne vadbe in izobraževanja, mobilne in spletne aplikacije, časopisi in revije, zabojčki sadja in zelenjave, spletne domene in platforme, podatkovne shrambe …, pa seveda »nujno« potrebni Telekom/A1/Telemach/T2 za telefon, internet in TV, spletna banka, plačilne kartice, parkirišče in še marsikaj.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Zema d.o.o.