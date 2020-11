Prijavili Jelka Kacina, grozi mu visoka kazen

Te dni po družabnih omrežjih kroži fotografija vladnega govorca za covid 19 Jelka Kacin, ki se je na tek odpravil brez maske. Pri tem ga je nekdo srečal in ga tudi fotografiral. Kacin se je odzval, da ni kršil nobenega odloka. Pa je to res? Po odgovore na vprašanja, ki jih najdete spodaj, smo se obrnili na zdravstveni inšpektorat (ZIRS).



Po družabnih omrežjih kroži fotografija vladnega govorca za covid 19 Jelka Kacina, ki se rekreira brez maske, v mestu. Zanima me, ali je ZIRS prejel kakšno prijavo zoper gospoda Kacina in ali jo obravnava ali jo je zavrgel?

Inšpektorat: V zvezi z dogodkom, na katerega se nanaša vaše vprašanje, smo na osnovi prejete prijave uvedli inšpekcijski nadzor. Postopek je v teku in ga ne moremo komentirati.



Ali se sme oseba rekreirati v mestu, na asfaltnih površinah in brez obrazne maske? Če ta izjema obstaja, kje je navedena? Če ne obstaja, po katere členu se za takšno dejanje izreče sankcijo in v kakšni višini?

Inšpektorat: Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 v 5. členu navaja, da: »lahko posameznik ali osebe iz skupnega gospodinjstva ob upoštevanju priporočil NIJZ na prostem oziroma odprtih javnih krajih v občini prebivališča izvajajo takšno športno-rekreacijsko dejavnost, pri kateri se ohranja varna razdalja do drugih posameznikov«;



nadalje pa še, da: »Pri sprehodih na zelenih površinah in športno-rekreacijski dejavnosti iz prejšnjega odstavka, pri kateri je mogoče do drugih posameznikov neprekinjeno vzdrževati najmanj tri metre medsebojne razdalje, ne glede na določila drugih odlokov posameznikom ali osebam iz skupnega gospodinjstva ni potrebno nositi zaščitne maske.«



Globe določa Zakon o nalezljivih boleznih (ZNB) in za posameznika znaša od 400 do 4.000 evrov za vsako posamezno kršitev.