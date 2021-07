Do 11. ure glasovalo več kot 15 odstotkov volivcev, prijavljenih 43 kršitev volilnega molka

Do 11. ure je na referendumu o noveli zakona o vodah svoj glas oddalo prek 257 tisoč ljudi oziroma 15,15 odstotka vseh volivcev. Po trenutnih podatkih Državne volilne komisije (DVK) je na zahodni polovici Slovenije udeležba višja, kot na vzhodni polovici.



STA je poročal, da je bilo do 11. ure podanih 43 prijav domnevnih kršitev volilnega molka (velja do 19. ure). Obravnavali so jih 12, so povedali na ministrstvu. Izstopajo objave na spletnih omrežjih, največ klicev pa so prejeli v zvezi s televizijsko oddajo.



Do zaprtja volišč ob 19. uri je prepovedano vsakršno nagovarjanje volivcev, domnevne kršitve volilnega molka pa je mogoče prijaviti.

