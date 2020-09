Skrb za čisto vodo in varčno ravnanje z njo se začne pri posamezniku. V Sloveniji, kjer imamo dovolj pitne vode, se sploh ne zavedamo, kakšen privilegij imamo. Da bi bilo še dolgo tako, pa je treba poskrbeti za osnove. Najvarčnejša in okolju najprijaznejša možnost, je uporaba biološke čistilne naprave. Njena naloga je ohranjanje čistega okolja oziroma podtalnih in površinskih voda predvsem tam, kjer ni ustrezne javne infrastrukture.