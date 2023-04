V časih, ko cene vseh dobrin letijo v nebo, je še najmanj dobrodošla podražitev na področju zdravstvenega varstva. A dogaja se prav to: zavarovalnica Generali, poleg Triglava in Vzajemne ena od ponudnic dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, je napovedala kar 30-odstotno podražitev, torej bi morali zavarovanci odšteti 10 evrov na mesec več. V pričakovanju podražitev pri vseh zavarovalnicah je vlada, kot so pojasnili na včerajšnji novinarski konferenci, pospešila načrte in namerava še prej kot do 2025. odpraviti dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Vlada je prilagodila časovnico zdravstvene re...