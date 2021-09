Prihodnost v poslovanju je iskanje talentov

Dr. Erhard Busek je fascinantna osebnost. Rodil se je kot sin gradbenega inženirja, in sicer v prvo leto druge svetovne vojne. Odraščal je v duhu, ki mu je dal dovolj samozavesti, da je vstopil v politiko, a se nikdar ni pustil stisniti v strankarske steznike. Vsaj ne v tem smislu, da bi se s stranko zlil v nekakšno enoumje. Je pravi »homo politicus«, ki skozi intelektualno in humanistično prizmo reflektira družbeno in politično dogajanje. Njegova rdeča nit bogatega življenjepisa sta Srednja Evropa in Balkan. Če ga kaj vznemirja, vselej pove. Nujno. Saj je to njegov notranji naravni vzgib. Busek je bil avstrijski podkancler od leta 1991 do leta 1995 in posebni koordinator Pakta stabilnosti za jugovzhodno Evropo. Že desetletje je predsednik nadzornega sveta IEDC, je dober prijatelj in velik podpornik šole.