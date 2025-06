Prihodnost digitalne stroke v Sloveniji je v dobrih rokah

Konferenca DIGGIT je znova upravičila sloves vodilnega dogodka s področja digitalnega marketinga in komuniciranja pri nas. V središču dogajanja so se zbrali odlični govorci in radovedni udeleženci, teme pa so se vrtele predvsem okoli umetne inteligence.

Španski borci so že zgodaj zjutraj pokali po šivih, po prvi kavici in zajtrku, za katerega so poskrbeli sponzorji, pa so obiskovalci prisluhnili domačim in tujim govorcem. Organizatorji so tudi letos pripravili skrbno izbran program, ki je vključeval aktualne teme z digitalnega področja, med katerimi je očitno (še vedno) najbolj vroča tema umetna inteligenca. Ta sicer napreduje, a še vedno je »naravna inteligenca« tista, ki je najbolj pomembna, se je strinjala večina.

Poleg strokovnega dela konference in praktičnih delavnic, DIGGIT ostaja tudi prostor za sproščeno mreženje, izmenjavo izkušenj in nova partnerstva, za kar je bilo dovolj časa na druženju po dogodku, ob zaključku dogodka pa so se vsi strinjali: DIGGIT je prostor, kjer se srečujejo ideje, tehnologija in ljudje. In če sodimo po letošnjem uspehu, je prihodnost digitalne stroke v Sloveniji v dobrih rokah.

Ekskluzivna nagrada

Na letošnjem festivalu DIGGIT je bila podeljena ekskluzivna nagrada REWORK by Retoba, ki so jo organizatorji festivala posebej za udeležence pripravili v sodelovanju z Laboratorijem Retoba, pionirjem na področju umetne inteligence za delo, vodenje in odločanje. Prejemnica nagrade je Manja Gradišek, vodja tržnega komuniciranja pri NLB.

Gradiškova bo lahko glede na svoje potrebe izbirala med osebnim AI asistentom – digitalnim miselnim partnerjem, ki podpira vodjo pri uvajanju umetne inteligence v delo, strategijo in vodenje, ali digitalnim dvojnikom – AI-podprto različico vodje, ki komunicira s timom, razlaga usmeritve podjetja in razbremeni operativne naloge.

Nagrada vključuje tudi prompt inženiring in strateško svetovanje, s katerim bo izbrani asistent popolnoma prilagojen njeni vlogi, organizaciji, načinu razmišljanja in kulturi delovanja. Manja bo z novim AI sodelavcem gradila mostove znotraj svojih procesov, ekip in vizij – tako, kot jih zdaj gradi med blagovno znamko in ljudmi.

Nagrado sta prejemnici izročila Ariana Nina Eror, direktorica Marketing Magazina, in Simon Cetin, ustanovitelj in vodja Laboratorija Retoba ter ustanovitelj in partner družbe iPROM.