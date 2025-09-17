Še preden bo po vsej državi tulil alarm, to Slovencem sporočajo pristojni, še posebej pa uporabnikom iPhonov

Ob prvem javnem testiranju sistema za množično obveščanje in alarmiranje SI-Alarm, ki bo potekalo v soboto, 27. septembra, prejemnikom testnih sporočil ni treba ukrepati, poudarjajo pristojni. Uporabnikom pametnih telefonov znamke Apple obenem priporočajo namestitev najnovejše posodobitve, ki bo zagotovila prejem opozorilnih sporočil.

Kaj je glavno sporočilo pristojnih?

Glavno sporočilo pristojnih organov je, da na prejeto testno sporočilo ne bo treba odgovarjati ali se nanj kakor koli odzivati. »Nobenega obveščanja, da je kdo dobil sporočilo, nobenega obveščanja, da ni dobil sporočila, tudi iskanje dodatnih informacij ni potrebno,« je v današnji izjavi za medije poudaril generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje Leon Behin.

Sistem za množično obveščanje in alarmiranje po javnih mobilnih omrežjih SI-Alarm bodo prvič preizkusili v soboto, 27. septembra, ob 12. uri in na območju celotne Slovenije.

Šok za prejemnika, tudi če ga pričakuje in ve, da gre za test

Da bo testiranje prihodnjo soboto čim bolj uspešno ter da bodo prebivalci čim bolje obveščeni in pripravljeni, na upravi za zaščito in reševanje izvajajo številne izobraževalne aktivnosti. Takšno obvestilo namreč predstavlja šok za prejemnika, tudi če ga pričakuje in ve, da gre za test.

Predvsem opozarja ljudi, ki živijo na obmejnih območjih oziroma se bodo na dan testiranja nahajali blizu meje, naj bodo pozorni, da so povezani v omrežja slovenskih mobilnih operaterjev. Kot je spomnil, bo sporočilo v slovenskem in angleškem jeziku, na območjih narodnih skupnosti pa tudi v italijanskem oziroma madžarskem jeziku. Sporočilo se bo samodejno prikazalo na zaslonu naprave, spremljala ga bosta glasen zvočni signal in vibracija. Zvočno opozorilo se bo sprožilo tudi v primeru, da je naprava nastavljena na tihi način.

Posebej pozivajo uporabnike pametnih telefonov iPhone, naj namestijo posodobitev, ki je bila objavljena v ponedeljek. Kot je opozoril Kranjc, uporabniki, ki ne bodo imeli nameščene zadnje posodobitve, najverjetneje ne bodo prejeli opozorilnih potisnih sporočil. Na napravah z operacijskim sistemom Android medtem dodatne posodobitve niso potrebne.

Namen javnega testiranja je zagotoviti zanesljivost in funkcionalnost delovanja sistema. Javno testiranje pa je pomembno tudi zato, da se uporabnike mobilnih napravseznani z načinom prejema in prikaza sporočil, je dejal državni sekretar na ministrstvu za digitalno preobrazbo Miroslav Kranjc. »Pozivamo vse uporabnike, da na dan izvedbe testiranja preverijo, ali se nahajajo v omrežju katerega od slovenskih mobilnih operaterjev in ali imajo posodobljene svoje mobilne naprave,« je poudaril.

V sodelovanju s Telekomom Slovenije je bilo usposobljenih približno sto dispečerjev v klicnih centrih, ki bodo v prihodnje sprožali obvestila, vzpostavljena pa je tudi posebna tehnična oprema. »Telekom Slovenije in ostali operaterji so v celoti pripravljeni na testiranje, ob tem pa bodo dežurne ekipe v primeru nepravilnosti zagotovile hitro ukrepanje,« je pojasnila mag. Vesna Prodnik iz Telekoma Slovenije.