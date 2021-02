Prihodnji teden dan D za dijake: se bodo končno lahko vrnili v šole?

V zadnjih dneh se je epidemiološko stanje v Obalno-kraški regiji tako poslabšalo, da so iz oranžne faze prešli v rdečo. V tej regiji bodo zato kmalu začele veljati nove omejitve. Od sobote bo veljala omejitev gibanja in tudi vstop v to regijo ne bo več mogoč. Ukrepi pa tokrat ne bodo tako strogi, kot so bili pred meseci. Osnovne šole ostajajo odprte za vse učence. Pri Odmevih je bilo mogoče slišati tudi, da ministrstvo pripravlja predlog, ki bi omogočal, da se v šole vrnejo tudi ostali dijaki srednjih šol, trenutno so namreč v šolskih klopeh le dijaki zaključnih letnikov. To je na novinarski konferenci o aktualnih epidemioloških razmerah v državi potrdil tudi minister za notranje zadeve. Povedal je, da potekajopogovori v tej smeri, da bi se omogočilo vrnitev dijakov v srednje šole zunaj semaforja.»Šolski strokovnjaki, zdravniki, epidemiologi bodo do srede pripravili predlog, ali je vrnitev v srednje šole mogoča že v oranžni fazi,« je še dejal Hojs.je v četrtek v oddaji Odmevi dejala, da je ena izmed možnosti hibriden način, da se dijaki v šoli izmenjujejo. Dodala je, da so zaostritve nujne, da so lahko odprte šole. Povedala je, da so težava zasebna druženja in da moramo kot družba narediti čim več in se potruditi, da preprečimo širjenje na drugačne načine.s kemijskega inštituta je pojasnil, da se zdi, da smo trenutno na platoju. »Glede na to, da se vračamo po počitnicah, je možnost, da se okužimo, večja, zato je treba upoštevati ukrepe.« Morebitna vrnitev srednješolcev v šole bi lahko bila dodatna obremenitev. Pravi, da se v zadnjih dneh vidi porast okužb med petim in 14. letom ter med aktivnimi dedki in babicami v starosti od 65 let.