Prihodnji teden bo pritisnil mraz: bo res tudi do –25 stopinj?

Na spletnem slovenskem priljubljenem portalu Avtokampi.si so objavili napoved vremena za naslednji teden in zapisali, da bodo temperature na smučiščih dosegle tudi do –25 stopinj Celzija. Ker se meteorološki modeli, ki so jih objavili, precej razlikujejo od Arsovih napovedi, smo dežurnega meteorologa Branka Gregorčiča vprašali, kakšne temperature nas čakajo prihodnji teden in ali bo zapadlo kaj snega.

Na twitterju so Avtokampi napovedali polarni mraz, a Gregorčič miri, da ne bo tako hudo. FOTO: Zaslonski posnetek, Twitter

»Nikakor ne pričakujemo tako nizkih temperatur (–25 stopinj), saj imajo smučišča običajno pobočne lege. Bo pa na nadmorski višini okoli 1500 metrov res lahko okoli –10 stopinj v prihodnjem tednu. Še posebno med ponedeljkom in četrtkom,« pravi Gregorčič.

Za nedeljo je ponekod napovedana snežinka, a bo brez kakšne omembe vrednega sneženja. »Morda bo tu in tam le rahlo naletaval sneg, sicer pa bo povečini deloma jasno. Jutranje temperature bodo večinoma med –5 in –10, dnevne pa po nižinah med 0 in 5 stopinj.«

Vreme bo v prihodnjem tednu zimsko. »Ne bo nič ekstremnega, bo pa vendarle zimsko. Verjetno bo nekoliko pod povprečjem za prvo polovico februarja. Na Primorskem pa bo pihala tudi burja,« napoveduje Gregorčič.