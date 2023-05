Po Sloveniji brez omejitev? To so novosti pri vozovnicah javnega prometa

S 1. junijem bodo v Sloveniji na voljo nove enostne vozovnice, ki bo omogočala neomejeno uporabo avtobusov in vlakov po vseh državi. Gre za vozovnice, ki so jih poimenovali »Slovenija«, z njimi pa bo mogoče po državi potovati precej ceneje kot doslej.

Kot so zapisali na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo bo s prvim junijem začela veljati nova tarifa prevoznin. »Bistvena sprememba je, da je pri vsaki vrsti vozovnice določena zgornja oziroma maksimalna cena vozovnice. Ko cena vozovnice glede na relacijo doseže maksimalno vrednost vozovnice, potnik pridobi vozovnico, ki omogoča potovanje na celotnem območju Slovenije – t. i. vozovnico »Slovenija«. Tako na primer najvišja cena enkratne vozovnice znaša 13 evrov, dnevne 15 evrov, tridnevne 20 evrov in tedenske 35 evrov«, so zapisali v sporočilu za javnost.

Kupci dnevnih vozovnic v vrednosti 15 evrov bodo tako po novem lahko en dan koristili neomejeno število voženj po celi Sloveniji. Kupci tridnevnih in tedenskih vozovnic pa se bodo lahko za tri oziroma sedem dni vozili neomejeno po Sloveniji za 20 oziroma 35 evrov.

Spremembe prinašajo popust za otroke

Ob nakupu dnevne, tridnevne ali tedenske vozovnice v manjši vrednosti od maksimalnega zneska bodo kupci lahko opravljali neomejeno število voženj na relaciji, za katero jim bo vozovnica izdana. Seveda samo za toliko časa, kot bo vozovnica veljala. Podobno velja tudi za mesečno in letno vozovnico, ki bosta lahko tudi prenosljivi. Maksimalna cena mesečne vozovnice bo 70 (neprenosljiva) ali 90 evrov (prenosljiva), letne pa 560 (neprenosljiva) ali 720 evrov (prenosljiva).

Uvaja se tudi popust za otroke. »V sistemu enotne vozovnice za otroke od dopolnjenega 4. leta starosti do statusa dijaka do sedaj nismo imeli ustreznega produkta in so otroci lahko kupovali le splošne mesečne vozovnice po rednih cenah. Glede na spremembe uredbe imajo sedaj otroci do 6. leta starosti omogočen brezplačen prevoz. Za določitev cen enotnih vozovnic za otroke, starejše od šest let, do dopolnjenega 15. leta starosti, kadar v skladu z zakonom, ki ureja prevoze v cestnem prometu, niso upravičeni do subvencioniranega prevoza, se za cene enotnih vozovnic, upošteva 50-odstotni popust. S tem je ministrstvo v sistemu enotne vozovnice uredilo ustrezne popuste za vse otroke in mlade«, so sporočili z ministrstva. Dijaki in študenti so bili že do sedaj upravičeni do nakupa enotnih vozovnic po nižjih cenah.