Prihajajo subvencije za električna kolesa

Že dolgo ni nobena državna subvencija požela toliko zanimanja in hitre reakcije, kot jo je napoved subvencije e-koles. S tem ukrepom želijo zmanjšati uporabo avtomobilov na krajših razdaljah, na voljo pa naj bi bilo dva milijona evrov iz podnebnega sklada. Čeprav ob prvi novici ni (bilo) še nikakršnih podrobnosti, je to ljubitelje koles oziroma tiste, ki se s tem prevoznim sredstvom še spogledujejo, že pognalo v specializirane trgovine.

Dejan Poženel iz kolesarske trgovine A2U pravi, da so se tudi pri njih že oglasili prvi potencialni kupci, a ker podrobnosti, razen tega, da bo šlo za tako imenovana mestna kolesa, gorska in tista iz višjega cenovnega razreda so izvzeta, niso znane, jim tako ne morejo podati verodostojnih informacij. Kot pravi, je za prodajalce koles novica prišla prepozno, saj bo zdaj povpraševanje gotovo večje, ponudbe pa ne morejo tako hitro prilagajati. To je neugodno predvsem za kupce. »Kar se nas tiče, imamo sicer mogoče to srečo, da smo dovolj veliki in imamo zato veliko zalogo, predvsem ker gre za program koles, ki bi se moral dolgoročno dobro prodajati.«

Cena naj ne bo glavni dejavnik pri odločitvi, poudarja Dejan Poženel. FOTO: Dejan Javornik

»Vsekakor se mi zdi ta državna spodbuda dobra ideja, kolesarstvo je zdravo in koristno, ne samo za rekreacijo in šport, ampak tudi kot transportno sredstvo, čemur so zdaj namenjene subvencije. Je pa treba vedeti, da so takšna kolesa uporabna še za mnogo več, ne le prevoz v službo ali trgovino. Vsaka takšna finančna stimulacija je zato dobrodošla, če že toliko govorimo o trajnostni mobilnosti,« poudarja Poženel in nadaljuje, da vsak dan poslušamo obvestila o prometnih zastojih, ki jih povzroča izključno človek.

Sogovornik se strinja, da bi bilo nabor koles za subvencijo lahko drugačen, a pač nekje je treba začeti, sklene. FOTO: Dejan Javornik

»Saj vidite, skoraj vsak gre sam z avtom v službo in po opravkih, večkrat so to le kakšne krajše razdalje, ki jih brez težav premagamo s kolesom, električno kolo pa je še dodatna motivacija. Luksuz se je peljati s kolesom v službo, ne z avtom, samo miselnost v nas se mora spremeniti.«

O tem, da gre za subvencijo samo določenih tipov koles, so različna mnenja. Tudi Poženel pravi, da ni nikjer izključeno, da nekdo, ki ima boljše kolo, z njim ne bo hodil v službo, a kot poudarja, je razumljivo, da je nekje treba začeti. »Signal je dober, začelo se je vsaj nekaj dogajati, škoda bi bilo le, da se na tej točki potem zaustavi. Proces trajnostne mobilnosti je treba stalno nadaljevati, nadgrajevati in prilagajati.«

Ker električno kolo kajpada nima samo klasičnih mehanskih delov, ampak tudi sofisticiran elektromotor in baterijo, je potreben tehten premislek pred nakupom. Zato je med raznimi pogovori o tem že slišati opozorila pred poplavo cenenih »kitajskih e-biciklov«. Poženel pravi, da njih to sicer ne skrbi, bi moralo pa kupce, in cena nikakor naj ne bo glavni dejavnik. Problematično je potem zlasti servisiranje nizkocenovnih koles.

Ne glede na državno finančno stimulacijo se kolesa ne kupuje hipno in brezglavo, opozarja Poženel. FOTO: Dejan Javornik

»Že zdaj k nam pride kdo na servis s kolesom, ki ima motor v okvari, a mu tam, kjer ga je kupil, ne znajo pomagati ali pa so neodzivni. Mi imamo precej zvezane roke, saj ne poznamo motorja niti nimamo rezervnih delov. Pomembno je tudi, kakšna je odzivnost proizvajalca koles in delov, ne le prodajalca. Kakovostno kolo seveda ni poceni, zato je potreben tehten in celosten razmislek, zlasti to, ali bodo tako servis kot deli na voljo tudi po več letih. Ob rednem vzdrževanju in servisiranju imajo takšna kolesa res dolgo življenjsko dobo, in ko se znesek nakupa razdeli čez vsa leta, se na koncu ugotovi, da se prej privarčuje,« razmišlja sogovornik.

Doda: »Nakup naj ne bo hipen, treba je dobro premisliti ne glede na subvencijo. Ko bi vedeli, kolikokrat se zgodi, da pride kupec k nam v trgovino z neko idejo, a ko se z našimi strokovnjaki pogovori o vseh potrebah in željah, se domov odpelje s povsem drugim kolesom. Nam ni v interesu kolesa samo prodati, ampak da kupec dobi najprimernejšega, da ga bo z veseljem uporabljal. Tudi za transport, kar se bo zdaj subvencioniralo, niso vsa kolesa enaka. Potrebe ljudi so pač različne.«

Servisa nikar ne zanemarjajte, saj to poveča tako varnost kolesarja kot življenjsko dobo kolesa. FOTO: Dejan Javornik

Ko beseda še enkrat nanese na servisiranje koles, je Poženel jasen: »Za avto je že vsakemu prišlo v kri, da ga redno vzdržuje in servisira, ne samo zato, da je avto zanesljiv, ampak so stroški dolgoročno s tem manjši. Enako je s kolesom, zlasti električnim. Reden servis je zelo pomemben in vsakemu svetujem, da ga izvaja, saj so stroški, ko enkrat zaradi nevzdrževanja nastane okvara, precej višji od preventive.«

Kaj pa preziranje klasičnih kolesarjev ali celo tistih, ki kolesa niti ne uporabljajo, uporabnikov e-koles? »No, upam, da smo to res že presegli. Električno kolo ne gre samo od sebe, treba je delati in poganjati pedale. Rekreativno kolesarjenje je s štromom le dobilo nove, pozitivne dimenzije.«