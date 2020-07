Prihajajo silovita neurja, močan veter in debela toča

Neurje prihaja iz severa. FOTO: Arso

Četrtek bo vroč

Agencija RS za okolje (Arso) opozarja na neurja, ki bodo zvečer zajela Slovenijo. Predvsem v severni polovici Slovenije bodo krajevne nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale v noč. Po poročanju portala Neurje.si bo najhuje v bližini meje z Avstrijo, kjer »so možna silovita neurja z močnimi nalivi, sunki vetra in točo, ki bo lahko sprva tudi debela! Toča lahko v premeru, ob dovolj razvitih nevihtah, lokalno preseže debelino 4 cm.«Nevihte bodo nato na poti proti Hrvaški počasi oslabele. Lokalno obstaja velika nevarnost hudourniških poplav. Na območjih, ki jih bodo zadele najmočnejše nevihte, bo v zelo kratkem času lahko padla velika količina padavin, ki utegnejo povzročati nevšečnosti, še opozarjajo lovci na nevihte.Do jutra se bo po poročanju Arso ozračje umirilo. Jutranje temperature bodo od 16 do 21, na Primorskem do 23 °C. V četrtek bo povečini sončno, v gorskem svetu bo popoldne nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Goriškem do 34 °C.