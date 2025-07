Prihajajo ovce, ki jih ni treba striči (FOTO)

»Naš Oli je pastirski pes, ki biva med 50 ovcami v pašniku, kjer jih čuva. Ponoči je zelo aktiven, zveri poskušajo do ovc, a on to vse obrani. Čez dan se umakne v senco na najvišjo točko posestva in zgolj opazuje,« nam je Denis Novak z Goričkega predstavil dveinpolletnega šarplaninca, ki je po rodu sicer iz Bele krajine. Od tam je šel na Goričko, da Denisove ovce obrani šakalov in lisic. Odkar imajo pri hiši Olija, lisic in šakalov ni več na spregled.

Tudi Denis in Oli sta se pred časom udeležila že 30. razstave ovc in koz v Semiču. Ekipa, zbrana okoli agilnega Petra Štruklja, predsednika Društva rejcev drobnice Bele krajine, se je tudi na tak način poklonila naravi, drobnici in rejcem.

»Ovčerejo je začel že moj oče, in sicer pred več kot 30 leti. Sprva smo imeli rejo mesnih ovc, nakar je sledila preusmeritev na rejo mlečnih in začeli smo proizvodnjo oziroma predelavo mleka v mlečne izdelke. Danes ponujamo več kot 30 takšnih in podobnih izdelkov iz ekološkega ovčjega mleka; vključno s poltrdim sirom, skuto, jogurti, in tudi sladoled. Veseli smo, ker zanimanje za naše proizvode raste; ljudje so tudi vse bolj ozaveščeni,« smo izvedeli od Lucije Konda, ki prihaja z ekološke kmetje iz Dola pri Starem trgu ob Kolpi.

Sicer pa je na območju treh belokranjskih občin drobnica prisotna na 550 kmetijah, na katerih se pase okrog 7000 ovc in približno 500 koz.

Prav zaradi takšnih društev, kakršno je Društvo rejcev drobnice Bele krajine, tovrstna reja v Sloveniji počasi le pridobiva veljavo. Zdi se, da se rejcem vendarle obetajo vsaj nekoliko boljši časi. »Sicer ima velika večina društev manko mladih, pri čemer izstopa prav belokranjsko, ki teh težav nima, resnično lepo so jih vklopili medse in popularizirali tovrstno pridelavo. S tem jim je uspelo, da je kljub težavnim razmeram pokrajina tako lepo obdelana,« je povedal ​Damjan Vrtin, direktor KGZ Novo mesto.

Peter Štrukelj je ovčereji zapisan 20 let. Doma so imeli sprva mešano kmetijo, prednjačila je govedoreja. Potem pa so se odločili za rejo drobnice, ki je optimalna za njihov teren. »Premoremo čredo z 80 plemenskimi živalmi: jezersko-solčavsko, ki jo gospodarsko križamo s pasmo dorper. Ta pasma je nova pri nas, v naše kraje šele prihaja, zanjo pa je značilno, da je ni treba striči,« je svojo dejavnost predstavil tudi Štukelj.

Najboljši med najboljšimi Na nedavni razstavi v Semiču so podelili tudi medalje za najboljšo pečenko, ki jo je spekel Stevo Vukčevič (med mojstri je slavil Andrej Ogulin, med začetniki pa Roman Cvitkovič). Na razstavi trofej (med ovni) je slavil Stanko Prkošelj, med trofejami kozlov pa je bila najpopolnejša v lasti Izidorja Grabrijana. V ocenjevanju živali je bilo takole: najlepšo ovco je pripeljala Tinkara Štukelj, najlepšega ovna Stanko Pašič, najlepšo kozo Janez Škrinjar, najlepšega kozla pa družina Rus. Plakete rejcem za ohranjanje kulturne krajine so tokrat pripadle Francu Čemasu, Antonu Jakljeviču ter Stanku Pašiču.

Povedal nam je, da je v Beli krajini zelo razširjena avtohtona pasma belokranjska pramenka, ki pa v nasprotju z drugimi ovcami koti enkrat na leto. »Velika težava je, da se reja drobnice marsikje opušča. Vzrok za to gre iskati predvsem v opuščanju reje zaradi ostarelosti rejcev, svoje pa je naredila tudi odkupna cena mesa, ki je za mnoge ekonomsko nezanimiva in ne prinaša zadosti prihodka. V zadnjih dvajsetih letih se je tako stalež drobnice na območju Bele krajine dvakrat zmanjšal,« je opozoril Štrukelj, ki je ravno zato v društvu pred leti vzpostavil projekt Roka z roko, s katerim v svoje dejavnosti vključujejo ravno mlade. »V zadnjem obdobju se nam je pridružilo nekaj mladih rejcev z zavidljivimi čredami,« je vesel sogovornik, ki opozarja tudi na problematiko zveri, ki prav tako uspešno redčijo belokranjske črede drobnice.

Postavijo ga na kol in zavrtijo Na 30. razstavi ovc in koz v Semiču je še kako dišalo tudi po mesu, vse pa je bilo v znamenju belokranjskega jagenjčka na ražnju. »To je naš tradicionalni način peke v pečeh: jagenjčka vrtimo, lahko tudi na star način – na žerjavici, kjer meso ni v stiku z ognjem ali dimom. Pri peki je pomembno predvsem to, da jagnje oziroma raženj postavimo na kol in ga dobro pritrdimo. Ko se vrti, nam ne sme pasti s kola. Jagnje se peče tja do tri ure in pol. Pa še to: v Beli krajini dodamo ražnju le eno in edino začimbo: sol,« je zaupal Andrej Ogulin.

