Prihajajo obveznice za državljane: koliko jih boste lahko kupili in kakšna bo obrestna mera

Ministrstvo za finance je pripravljeno na izdajo obveznic za državljane. Izdane bodo v začetku februarja z ročnostjo treh let, obseg izdaje pa je predviden v višini 250 milijonov evrov, so danes sporočili z ministrstva za finance.

Kupile jih bodo lahko polnoletne fizične osebe, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v Republiki Slovenije.

»Z osredotočenjem na takšno bazo investitorjev zasledujemo tudi cilj opismenjevanja in seznanjanja fizičnih oseb o varnih naložbenih priložnostih - alternativah bančnim depozitom (na računih bank imamo več kot 26 milijard evrov, le 15 odstotokov tega denarja pa je v kratkoročnih ali dolgoročnih depozitih – kakšne obrestne mere trenutno ponujajo banke na depozite v Sloveniji, preberite v članku Iz tujine mamijo tudi s tretjino višjimi obrestmi, a previdno pri davkih), s poudarkom na varčevanju, pa tudi cilj zaupanja, razvoja in oživitve kapitalskega trga z novimi instrumenti in novo vrsto vlagateljev. Hkrati poskušamo vzpodbuditi trajno participacijo fizičnih oseb v takšnih instrumentih, ne zgolj priložnostno oziroma enkratno,« so zapisali v sporočilu javnosti.

Koliko denarja bomo lahko vložili in kakšna bo obrestna mera

Vsak bo lahko vpisal najmanj 1000 evrov in največ 100.000 evrov. Če bo vpis presežen, bo število obveznic, ki bodo dodeljene posameznemu vlagatelju, manjše od vpisanega zneska (vendar ne manj kot 1000 evrov).

Obrestna mera bo določena pred objavo obvestila o zbiranju ponudb za vpis obveznice.

Izdaja je bila sicer načrtovana že v lanskem letu, vendar je bila zaradi novih okoliščin zamaknjena v letošnje leto.

Kako bo z davki

»S sprejetjem Zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev se bodo obresti fizičnih oseb, ki vlagajo v vrednostne papirje države, tako za zakladne menice kot tudi za obveznice, izdane v letih 2024, 2025 ali 2026, pri plačilu dohodnine izenačile z obravnavo obresti iz denarnih depozitov pri bankah in hranilnicah. To pomeni, da te obresti, skupaj z obrestmi iz denarnih depozitov, ne bodo obdavčene do višine 1000 evrov,« so še zapisali.