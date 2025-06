Prihajajo novi kitajci: število kitajskih proizvajalcev avtomobilov je res osupljivo

Na Kitajskem že dolgo poteka boj velikih, malih, starejših in novih domačih avtomobilskih proizvajalcev. Proizvodne zmogljivosti so ogromne, pri čemer ni presenetljivo, da različna nam bolj ali manj znana imena iščejo nove trge, prihajajo tudi v malo Slovenijo. Kmalu bo tu že deset povsem kitajskih znamk.

Število kitajskih proizvajalcev avtomobilov je res osupljivo: po podatkih analitične družbe Jato Dynamics jih je 169. Vse skupaj naj bi spominjalo na ameriško avtomobilsko industrijo v začetku 20. stoletja, ko se je več kot sto podjetij pomerilo z velikimi igralci, kot je Ford, preden se je panoga konsolidirala.

Da so njihove proizvodne zmogljivosti prevelike, priča dejstvo, da je bila zadnje dni močno pod pritiskom delnica največjega proizvajalca električnih avtomobilov in priključnih hibridov, družbe BYD, ko je doma za kar četrtino znižal ceno najcenejšega električnega modela seagull. Padli so tudi tečaji delnic drugih podjetij, kot sta Nio in Geely.

Reuters poroča, da kitajski gospodarski nadzorniki preiskujejo pojav »avtomobilov z nič kilometri«, ki jih prodajajo kot rabljene, čeprav so dejansko novi. Cenovna vojna na Kitajskem zdaj traja že kaka tri leta, zahteve po zniževanju cen pri dobaviteljih naj bi bile še komaj vzdržne, a po drugi strani se ob propadu kakega imena, ki tega ne zmore več, pojavi naslednji novinec.

169 proizvajalcev avtomobilov deluje na Kitajskem.

Iskanje novih trgov

Kitajci zato iščejo nove trge: danes so že spoštovanja vredni tekmeci, še posebno na področju elektrifikacije. V Evropo so krenili pred tremi leti, doslej je bila tod najbolj uspešna skupina SAIC z znamko MG. Ta je že nekaj časa na voljo v Sloveniji, doslej so ji delali družbo še Geely, Lynk & Co, Dongfeng in Forthing, pri lahkih gospodarskih vozilih pa Maxxus in od nedavnega Farizon. Z nekaterimi izjemami ne gre le za električne, temveč tudi klasično gnane avtomobile, s katerimi trenutno opravijo največ posla.

Zdaj se napovedujejo nova imena. Že junija naj bi se uradno začela prodaja znamke Leapmotor, ki je lastniško povezana z evropsko-ameriško skupino Stellantis; pri nas jih bo zastopal Emil Frey Slovenija. Uvodoma naj bi nastopili z dvema električnima modeloma, posebej zanimiv naj bi bil cenovno dostopni mali T03.

Plan Net Avto iz Kamnika pod Krimom, ki je pri nas že dolgo najbolj dejaven na področju kitajskih avtomobilov, je nedavno začel prodajati nekatere bencinsko in hibridno gnane terence in suve državne znamke BAIC (Beijing Automotive Industry Corporation). Te dni je prišla uradna napoved, da jeseni prek skupine Auto Wallis k nam pridejo avtomobili proizvajalca e-vozil Xpeng: v ponudbi naj bi bili suva G9 in G6 ter športna limuzina P7.

Kot so potrdili v podjetju GA Adriatic, ki je doslej že skrbelo za MG, bodo jeseni v Sloveniji uvedli zastopstvo kitajskih znamk Omoda in Jaecco, ki izhajata iz velike skupine Chery, pa tudi vietnamskega Vinfasta. Konec leta naj bi bilo znano, ali se bodo pri nas prodajali električni avtomobili znamke Xiaomi, ki jo sicer bolj poznamo po pametnih telefonih.

Tu je še velikan BYD, ki se sicer v Evropo širi tudi s proizvodnjo, najprej na Madžarskem. Ko gre za prodajo, pa je prisoten skoraj povsod okoli nas, tudi na Hrvaškem, a pri distributerju Auto Hrvatske nam niso mogli povedati, ali se kaj načrtuje tudi za Slovenijo.