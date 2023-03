Prihajajo novi in še višji davki? Del politike se boji tega scenarija

V poslanskih skupinah opozicije se bojijo, da bo davčna reforma, o kateri so se ta teden pogovarjale vladne stranke, dodatno obremenila državljane. Izračunov sicer še ni, a kot pravijo v NSi, lahko glede na dosedanje delovanje koalicije, ki ima velike potrebe in veliko obljublja, pričakujemo nove davke in višanje obstoječih.

Z izhodišči za davčno reformo se je koalicija seznanila v torek na Brdu pri Kranju. Kot je povedal finančni minister Klemen Boštjančič, nameravajo sistem obdavčitve z dohodnino poenostaviti ter preiti na obdavčitev neto dohodkov. Sešteli bi se torej vsi dohodki, poleg plače tudi dodatki, regres, božičnica, nadomestilo za prehrano in prevoz ter tudi socialni transferji, in to bi bila nato osnova za izračun davka.

Davčne stopnje še niso določene

Kakšne bodo davčne stopnje, še ni odločeno, toda opoziciji se zdijo ti načrti vprašljivi. »Jasno je, da koalicija išče denar, išče nove davčne vire za svoje velike potrebe,« je danes v izjavi za medije v Ljubljani dejal poslanec NSi Janez Cigler Kralj in se zbal, da bo vlada te vire našla pri novih davkih ali višanju obstoječih. »V poslanski skupini NSi želimo jasno povedati, da to po našem mnenju ni prava smer,« je poudaril.

Davčna reforma bi morala iti po njegovih besedah v smer razbremenitve dohodkov iz dela in uvedbe kapice na socialne prispevke. S tem bi razbremenili srednji sloj in tiste, ki delajo, na drugi strani pa zadržali tiste zaposlene, ki ustvarjajo največjo dodano vrednost, je dejal.

Napačen pristop

Zadržke imajo tudi v SDS. »Če bodo res obdavčili popolnoma vse, tudi božičnice, potne stroške, povračilo za malico, ocenjujemo to za popolnoma napačen pristop,« je novinarjem povedala poslanka SDS Suzana Lep Šimenko. Slovenija je namreč preveč centralizirana, ogromno ljudi se vozi na delo v oddaljene kraje in ti bodo najbolj oškodovani, je opozorila.

Poslanka dvomi, da bo prišlo do razbremenitve plač. »Glede na to, kar je bilo rečeno, mislim, da bo ravno nasprotno - da bodo plače bistveno bolj obremenjene,« je dejala.

Koalicija se je v torek pogovarjala tudi o obdavčitvi premoženja, predvsem o uvedbi davka na nepremičnine. Glede tega je Cigler Kralj opozoril, da se pri vsaki gradnji že plača davek na gradbeni material, delo in druge stroške. Dodatno obdavčevanje nepremičnin se mu zdi zato tudi etično vprašanje.

Bolj smiselno bi se mu zdelo, da bi davek na nepremičnine uporabili kot orodje za spodbujanje zapolnitve praznih stanovanj. Prazna stanovanja bi torej lahko bolj obdavčili, da bi ta prišla v uporabo, je predlagal.

V NSi sicer ob napovedovanju davčne in tudi drugih reform opažajo, da se o njih veliko govori, ni pa še izračunov o finančnem učinku, prav tako še niso pripravljeni in usklajeni predlogi zakonov. Leto 2023 in tudi 2024 bo tako na žalost v škodo vseh državljank in državljanov, leto prostega teka, je še dejal Cigler Kralj.